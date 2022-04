Il bando ISI Inail 2021 incentiva le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggia le PMI all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

La dotazione finanziaria per le imprese con sede in Veneto è di 22,5 milioni di euro.

Possono beneficiare del bando tutte le imprese iscritte alla CCIAA. È escluso chi ha già ricevuto l’incentivo ISI Inail negli anni 2016, 2017, 2018 (ad esclusione del caso in cui abbia partecipato per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

1. Progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);

3. Progetti di bonifica da materiali contenimenti amianto;

4. Progetti per PMI operanti in specifici settori di attività (Ateco E38, E39);

5. Progetti per PMI operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Per i punti da 1 a 4 il contributo è del 65%, fino a un massimo di € 130.000, delle spese ammissibili al netto dell’iva.

Per il punto 4 scende il contributo massimo è di € 60.000.

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti NON realizzati e NON in corso di realizzazione alla data di chiusura dello sportello per la compilazione della domanda.

Il bando prevede la prenotazione on line (click day) con soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti.

