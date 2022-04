D’Amato: ‘Lazio all’avanguardia su cura e ricerca emofilia’

(Adnkronos) – “Oggi, l’emofilia viene trattata in modo da consentire ai pazienti una vita normale, riducendo al minimo il dolore, l’immobilità e limitando le difficoltà nella vita sociale quotidiana. La Regione Lazio si pone all’avanguardia per livelli assistenziali di cura, produzione e ricerca”. Così l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che oggi ha partecipato al convegno “Rendiamo attive le prospettive. Personalizzare l’assistenza”, organizzato a Roma dalla Federazione delle associazioni emofilici (Fedemo), in occasione della XVIII Giornata mondiale dell’emofilia.

“Da circa due anni e mezzo” la Regione – prosegue D’Amato “ha costruito una rete per il trattamento di questa malattia attraverso la personalizzazione, l’assistenza e la partecipazione nelle decisioni per fare in modo che medici, assistiti e familiari possano contribuire alle migliori scelte possibili. Noi, in quanto Regione Lazio, faremo la nostra parte per permettere ai pazienti una vita normale”.

(Adnkronos – Salute)