I vincitori del Premio Gattamelata 2022

Sono 8 le esperienze e le persone premiate questo pomeriggio, venerdì 8 aprile, nell’ambito del Premio Gattamelata nato 16 anni fa dal Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo per valorizzare quanti – a livello nazionale – si impegnano in azioni di solidarietà a favore della comunità.

Il Premio negli anni ha rappresentato un’occasione per raccontare buone prassi anche di relazione tra il mondo profit e il non profit o tra la pubblica amministrazione e l’associazionismo.

Ecco i vincitori dell’edizione 2022:

categoria IMPRESE

Aspiag Service Despar Nordest

Da sempre vicina al mondo dell’associazionismo e della solidarietà, attenta ai bisogni dei territori sia in termini di supporto e sostegno alle esigenze delle Comunità locali sia in termini di rispetto ed attenzione per la sostenibilità ambientale.

Gruppo Azimut

Da sempre attenta ai bisogni delle persone fragili ed emarginate; un particolare impegno è stato profuso negli anni, sostenendo percorsi di protezione nelle case rifugio e progetti di empowerment socio-lavorativo, per le donne vittime di violenza.

—

categoria ASSOCIAZIONI

Circolo Auser Insieme Ceregnano

L’associazione è proficuamente impegnata sul territorio nel favorire percorsi d’invecchiamento attivo per le persone anziane. Quotidianamente opera per sostenere le fragilità, combattere la solitudine nonché per promuovere gli ideali del volontariato e della cittadinanza attiva.

Genitori in fuga

L’Associazione svolge, con dedizione e successo, una preziosa ed insostituibile attività volta a contribuire, mediante la realizzazione di specifici progetti, alle attività di ricerca e di sostegno del benessere per bambini affetti da malattie oncoematologiche.

—

categoria ISTITUZIONI

Comune di Padova

Negli anni il Comune di Padova ha intensificato l’attenzione per il volontariato e l’associazionismo cittadino, anche attraverso notevoli iniziative di sostegno economico e culturale; in particolare viene riconosciuto l’impegno profuso durante l’acuta emergenza socio – sanitaria dovuta alla recente pandemia.

IOV – Istituto Oncologico Veneto

Se la ricerca e la cura della persona sono i punti di eccellenza che caratterizzano il lavoro dell’Istituto, va certamente allo IOV il merito di saper guardare con attenzione al paziente in tutte le sue componenti ed alla famiglia che di esso si prende cura.

—

categoria VOLONTARI

Giuseppa Di Gioia

Da sempre impegnata nel mondo del Volontariato con una attenzione particolare rivolta alle persone anziane. Grande animatrice dell’associazione “Anziani a Casa propria” è stata l’Ideatrice della legge regionale sull’affido dell’anziano.

Faouzi Chalhy

Per l’importante contributo svolto, in associazione, nell’insegnamento della lingua italiana alle persone immigrate nonché per il ruolo di mediatore culturale volontario volto a facilitare l’integrazione dei migranti nel tessuto socio-economico di Porto Viro e comuni limitrofi.

(CSV di Padova)