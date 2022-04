SPECULAZIONI. COLDIRETTI VENETO CONVOCA LA CONSULTA DELLA ZOOTECNICA DEL LATTE

5 aprile 2022 – “Sono passati mesi dalla firma dell’accordo di filiera raggiunto per fermare la speculazione in atto sul prezzo del latte alla stalla: è tempo di riconoscere il giusto valore al lavoro e alla dignità degli allevatori: è ora di rispettare i patti”. E’ quanto afferma Coldiretti Veneto che ha convocato la consulta zootecnica dei produttori di latte per domani 6 aprile a Mestre nella sede della federazione. “ E’ importante fare un confronto, con tutti gli attori, ai vari livelli, per difendere l’operato degli imprenditori agricoli che stanno attraversando un periodo di grave crisi – continua Coldiretti Veneto. Le imprese agricole sono strozzate dai continui aumenti dei costi di produzione non compensati da un prezzo di vendita adeguato e in molti casi si trovano costretti ormai da mesi a vendere sottocosto per effetto di dinamiche speculative che ricadono interamente sulle loro spalle. Non si può più perdere tempo serve una presa d’atto collettiva prima che sia troppo tardi. In gioco c’è il futuro di un settore che grazie a circa 3mila aziende produce, in Veneto, 10 milioni di quintali di latte all’anno. Quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado” – conclude Coldiretti Veneto.