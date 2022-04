GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI PESCA DI COLDIRETTI VENETO SUPERANO IL PRIMO ESAME A PIENI VOTI. DA STRASBURGO IL VIDEO MESSAGGIO DELL’EURODEPUTATA ROSANNA CONTE

SUPERANO IL PRIMO ESAME GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI PESCA DI COLDIRETTI

LA “MADRINA” ROSANNA CONTE INVIA UN VIDEO MESSAGGIO DA STRASBURGO

6 aprile 2022 – Arrivano direttamente da Strasburgo i complimenti agli allievi della scuola di pesca di Coldiretti Veneto intitolata al biologo “Matteo Griggio”. A formularli l’Eurodeputata Rosanna Conte che ha voluto incoraggiare i giovani pescatori giunti a metà dell’avventura formativa dedicando loro un video messaggio di complimenti per aver superato con successo il primo esame. “Siete al giro di boa come io sono a metà mandato – afferma nel filmato inviato dalla parlamentare europea Rossana Conte – continuate ad imparare e a dare il meglio perché rappresentate un lavoro antico ma siete già nel futuro frequentando di fatto un “master”, una grande opportunità che vi darà un titolo di studio per consolidare la vostra attività”. Parole incoraggianti, condivise proprio durante una delle tante lezione che ogni giorno vede coinvolti gli under 30 con i docenti dell’Università degli Studi di Padova nello specifico il Dipartimento di Biologia (DiBio) insieme al Dipartimento di Biomedicina Comparata e dell’Alimentazione. I pionieri del mare – così come li ha definiti Coldiretti Impresa Pesca Veneto che promuove il progetto – studiano grazie al sostegno del Feamp (Fondo europeo per la politica marittima) per essere inquadrati come figura del settore professionale moderna e preparata, vocata alla sostenibilità ambientale, promotrice di rapporti di filiera trasparenti e di relazioni sociali per la valorizzazione del settore anche in ambito turistico. L’intervento formativo è organizzato da Impresa Verde Padova centro di formazione accreditato dalla Regione del Veneto. Il gruppo segue le materie in programma in aula virtuale oppure in laboratorio anche con escursioni pratiche. Partecipano assiduamente ragazzi disoccupati, ma anche operatori di acquacoltura e responsabili di cooperative. Novecento le ore totali previste di cui la metà concentrate in stage e tirocini su pescherecci e strutture del sistema per un approccio pratico ad un mestiere a rischio estinzione: teoria da sfatare – sottolinea Coldiretti Veneto – almeno in base alle iscrizioni raccolte fino ad ora che testimoniano l’intraprendenza delle nuove generazioni verso la blue economy.

Dal neo diplomato che vuole sperimentare un’occupazione alternativa all’ex amministratrice tributaria che ora presiede una cooperativa di donne della pesca, da chi si occupava di marketing ed ora fa il pescatore professionale a chi sogna di farlo sin da bambino ed ora ha la possibilità concreta di realizzare le aspettative: un gruppo variegato che dimostra già elementi comuni come l’entusiasmo e la convinzione di una sfida da cogliere per essere imprenditori competitivi.