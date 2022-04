Covid Italia, 74.350 contagi e 154 morti: bollettino 1 aprile

(Adnkronos) – Sono 74.350 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 1 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 154 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 514.823 tamponi con un tasso di positività al 14,4%. Sono stati 9.981 i ricoverati con sintomi, 83 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 476, 8 in più da ieri.

Sono 159.537 le vittime e 14.719.394 le persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia. I guariti toccano quota 13.288.370, 82.443 da ieri, mentre gli attualmente positivi sono 1.271.487 nel nostro Paese.



LOMBARDIA – Sono 9.053 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 1 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 71.522 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,6%. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 39.268.

Nei reparti Covid ordinari aumenta di 30 il numero dei ricoverati, oggi 1.070. Nelle terapie intensive i pazienti sono 42, uno più di 24 ore fa.

CAMPANIA – Sono 7.903 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 aprile 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 19 morti, 14 delle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 43.497 tamponi, tra molecolari e antigenici. In Campania sono 34 le terapie intensive occupate e 733 i pazienti ricoverati nei reparti di degenza.

VENETO – Sono 7.333 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 1 aprile. Si registrano inoltre altri 6 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.498.035, mentre gli attualmente positivi sono 81.641.

Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.164. Negli ospedali veneti sono ricoverate 576 persone in area medica (ieri erano 559) e 36 in terapia intensiva (ieri erano 35). Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 119 (ieri erano 121). Nella giornata di ieri sono state somministrate 3.378 dosi di vaccino.

LAZIO – Sono 8.460 i contagi registrati nel Lazio oggi, 1 aprile, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. I casi a Roma città sono a quota 4.273.

Nello specifico: “Oggi nel Lazio, su 11.321 tamponi molecolari e 44.220 tamponi antigenici per un totale di 55.541 tamponi, si registrano 8.460 nuovi casi positivi (-796). Sono 9 i decessi (-6), 1.202 i ricoverati (+9), 77 le persone nelle terapie intensive e +5.867 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,2%”, comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

EMILIA ROMAGNA – Sono 4.941 i nuovi contagi registrati oggi, 1 aprile, in Emilia Romagna, su un totale di 32.128 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 16.785 molecolari e 15.343 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,4%. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Si registrano 17 decessi.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 36 (1 in più rispetto a ieri, +2,9%), l’età media è di 67,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.139 (+5 rispetto a ieri, +0,4%), età media 75,1 anni.

SARDEGNA – Sono 2.008 i nuovi contagi registrati oggi, 1 aprile, in Sardegna nel bollettino Covid della Regione. Secondo gli aggiornamenti si registrano anche altre quattro vittime: un uomo di 102 anni e una 92enne del Cagliaritano, una donna di 90 anni del Sud Sardegna e un 77enne dell’Oristanese

I nuovi contagi sono stati confermati da 354 tamponi molecolari e 1.654 antigenici, su un totale di 13.198 test processati. Con un nuovo ingresso sale a 22 il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive mentre restano 333 i posti letto occupati nei reparti di area medica. Sale a 30.336 (+27) il numero di persone costrette dall’isolamento domiciliare.

ABRUZZO – Sono 2.301 (di età compresa tra 4 mesi e 100 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 1 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza arriva a 317.091. Dei contagi odierni, 1.669 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 60 e 90 anni, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia dell’Aquila, mentre 2 casi risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3.095 come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Segnalati altri 1.258 guariti.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 41.381 (+1.035 rispetto a ieri). Sono 295 i pazienti (+1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 16 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 41.070 (+1.034 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.918 tamponi molecolari e 11.806 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 14,65%.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.417 i nuovi contagi da covid in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 1 aprile. Si registra inoltre un altro morto. Su 4.594 tamponi molecolari sono stati rilevati 330 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,18%. Sono inoltre 9.097 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.087 casi (11,95%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 142. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

VALLE D’AOSTA – Nessun decesso e 67 nuovi contagi da coronavirus oggi, 1 aprile, in Valle d’Aosta secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia ad oggi in regione sale, pertanto, a 32.690. I positivi attuali sono 1212 di cui 1191 in isolamento domiciliare e 21 ricoverati in ospedale. I guariti sono oggi 30.952, in aumento di 68 unità rispetto a ieri. Casi complessivamente testati sono 131.045 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 489.580. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 525.

CALABRIA – Sono 3.477 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 aprile 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.201 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 1.990 persone. In calo di 6 unità i ricoveri per un totale di 362, mentre c’è una terapia intensiva occupata in più per un totale di 20.

BASILICATA – In Basilicata sono 1.078 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 1 aprile 2022,, su un totale di 4.549 tamponi (molecolari e antigenici), e si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Castronuovo Sant’Andrea. Sono state registrate 622 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 109 di cui 3 (-1) in terapia intensiva: 57 (di cui 1 in terapia intensiva) nell’ospedale di Potenza; 52 (di cui 2 in terapia intensiva) in quello di Matera.

Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 25.600. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 263 somministrazioni. Finora 467.898 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.099 hanno ricevuto la seconda (79,7 per cento) e 351.903 sono le terze dosi (63,6 per cento), per un totale di 1.261.147 somministrazioni effettuate.

PUGLIA – Sono 6.872 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 1 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 34.592 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 2.233; Provincia di Bat: 499; Provincia di Brindisi: 723; Provincia di Foggia: 914; Provincia di Lecce: 1.595; Provincia di Taranto: 849; Residenti fuori regione: 44; Provincia in definizione: 15.

I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 679. In terapia intensiva, invece, 38 persone. Le persone attualmente positive sono 118.860. In totale, i morti per covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza sono 7.974.

TOSCANA – Sono 4.793 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 1 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano inoltre altri 21 morti. 1.556 confermati con tampone molecolare e 3.237 da test rapido antigenico, che portano il totale a 989.177 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 930.707 (94,1% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 7.695 tamponi molecolari e 23.969 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,1% è risultato positivo. Sono invece 7.730 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 48.953, +0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 899 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (8 in meno). Oggi si registrano 21 nuovi decessi: 8 uomini e 13 donne con un’età media di 84,7 anni.

SICILIA – Sono 4.749 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 aprile 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino dell’isola. La Regione fa sapere, però, che 2.695 sono relativi ai giorni scorsi. Da ieri sono stati registrati 27 morti, ma solo uno è di oggi e gli altri dei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 43.490, tra molecolari e antigenici. Gli attuali positivi nell’Isola scendono a 187.401. In un solo giorno i guariti sono stati 28.801. Da inizio pandemia le vittime sono state 10.104. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 971, mentre si trovano in terapia intensiva 61 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.951 a Palermo, 1.182 a Catania, 1.286 a Messina, 455 a Ragusa, 507 a Trapani, 563 a Siracusa, 508 a Caltanissetta, 673 ad Agrigento e 319 a Enna.

(Adnkronos – Salute)