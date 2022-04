Malagò “Fiducia in Gravina, Fiba escluda la Russia”

ROMA (ITALPRESS) – Fiducia a Gabriele Gravina e Roberto Mancini, preoccupazione per l’avanzamento dei lavori sugli impianti di Milano-Cortina e piena condivisione con il presidente della Federbasket, Giovanni Petrucci, sull’esclusione della Russia dalle qualificazioni Mondiali. Al termine della Giunta nazionale che ha ratificato “finalmente, dopo appena 39 mesi, la pianta organica del Coni”, Giovanni Malagò tocca tutti i temi d’attualità legati al mondo dello sport, dopo aver espresso “ottimismo e serenità” per la ritrovata “autonomia operativa” del Comitato olimpico nazionale. “Ho ringraziato tutte le persone che hanno scelto di venire a lavorare al Coni: siamo tornati di fatto al periodo precedente la riforma del 2002, esattamente venti anni indietro. Fa riflettere tutto questo per il tempo, le energie e la salute perse per strada”. Con Gravina presente in Giunta, Malagò si è soffermato sulla situazione del calcio italiano dopo l’esclusione dalla fase finale dei Mondiali per la seconda volta consecutiva.

“Gravina ha ricevuto una forte condivisione elettorale, ma al tempo stesso, un pò come successe al Coni, è indispensabile nei momenti di complessità, facendo alcuni sforzi e magari qualche passo indietro, compattare la squadra – ha sottolineato Malagò – Mi riferisco alla Lega di A. Lo abbiamo auspicato, lo abbiamo suggerito, perchè se ci sono interessi contrapposti non c’è alcuna possibilità che le cose si sistemino in modo strutturale”.

“Il presidente Gravina ha ringraziato per la fiducia, conscio di quelle che sono le realtà del momento e le sfide da affrontare – ha proseguito il presidente del Coni – Ci ha raccontato di un crono-programma molto interessante: ha già incontrato tutte le sette componenti, anche il nuovo presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. Continuare con Mancini in panchina? Per me è la scelta migliore: bisognava vedere se avesse gli stimoli per fare un nuovo percorso, mi sembra che abbia parlato in modo molto deciso e in questi anni ha fatto un lavoro importante di semina”.

Malagò ha espresso pieno appoggio anche al presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, sulla mancata esclusione della Russia, inserita nel girone dell’Italia dalle qualificazioni ai Mondiali. “Siamo dispiaciuti per la scelta della Fiba, che non comprendiamo – ha spiegato il numero uno dello sport italiano – Il Cio non può obbligare una federazione internazionale a prendere una decisione, ma ha dato un’indicazione importante. Solo la pallacanestro e il biathlon hanno preso tempo sul tema e questo onestamente non va bene. Ammesso e non concesso che la Fiba opti a maggio per far giocare la Russia, l’Italia non scenderà in campo e non lo faranno neppure Islanda e Olanda”.

Malagò infine si è soffermato sui preparativi per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. “Sulla situazione degli impianti siamo preoccupati. Abbiamo vinto la candidatura nel 2019 perchè il 92% delle strutture già esisteva: siamo al primo aprile del 2022, dovremmo già avere gli impianti pronti per i test events ma siamo fermi”, ha sottolineato il presidente del Coni e della Fondazione allontanando infine le voci di un possibile addio dell’amministratore delegato Vincenzo Novari.

“Il Comitato organizzatore di Milano-Cortina ha due anime, come viene imposto dall’Host City Contract, firmato non solo dal mondo dello sport ma anche dalle regioni e dalle città che si sono aggiudicate la candidatura, insieme al sottosegretario dell’epoca con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. Siamo stupiti che escano queste notizie in modo reiterato: ne ho parlato anche con il Cio”, ha concluso Malagò.

(ITALPRESS).

Please follow and like us: