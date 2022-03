Este: Approvata la proposta di candidatura dei Colli Euganei al MAB Unesco

Home Notizie Approvata la proposta di candidatura dei Colli Euganei al MAB Unesco

Il Consiglio Comunale di Este, nella seduta del 29 marzo 2022, ha approvato all’unanimità la delibera ‘Pre adesione non vincolante del Comune di Este alla proposta di candidatura dei Colli Euganei a riserva della biosfera secondo il programma MAB Unesco’.

«L’UNESCO, dal 1971, promuove il programma ‘Man & Biosphere – Uomo e Biosfera’, appunto, MAB», spiega il Sindaco Matteo Pajola. «Tale programma ha lo scopo di individuare e valorizzare i territori del mondo più idonei alla sperimentazione e alla realizzazione di nuove idee per lo sviluppo sostenibile. Attualmente si contano nel mondo 727 siti, definiti Riserve della Biosfera, di cui 20 in Italia e 3 compresi nella Regione del Veneto».

Il programma MAB promuove la conservazione della biodiversità e della diversità culturale, lo sviluppo economico sostenibile sul piano culturale e sociale, il supporto alle attività di ricerca, educazione e formazione.

«Nell’ottobre 2021, il Parco Regionale dei Colli Euganei, ha manifestato l’intenzione di avviare il percorso di candidatura a Riserva della Biosfera, coinvolgendo i 15 comuni che ne fanno parte. Questa iniziativa si colloca in un’ottica di valorizzazione del territorio che sosteniamo pienamente.», aggiunge il Sindaco.

L’approvazione della Delibera di Consiglio consente quindi il sostegno al procedimento per la candidatura al riconoscimento UNESCO da parte del Parco Regionale dei Colli Euganei. La formale presentazione della candidatura, in ottemperanza alle specifiche Linee Guida del Comitato MAB Nazionale, è prevista per settembre 2023.

«Questa pre-adesione del Comune alla proposta di candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera UNESCO è un importante segnale rivolto alla salvaguardia dell’ambiente e alla promozione turistica, ma non solo.», continua il Sindaco Pajola.«Ritengo che sia la maniera migliore per ricordare un’importante ricorrenza per la storia del nostro territorio: nel 2021 abbiamo celebrato il 50° anniversario alla promulgazione della Legge 1097/71(la cosiddetta Legge Romanato-Fracanzani) che ha salvato i Colli Euganei dallo smembramento a causa delle cave.

Questa Legge prende il suo nome anche dall’Onorevole Carlo Fracanzani, che fu Sindaco di Este proprio negli anni precedenti alla sua promulgazione e fu tra i primi firmatari dell’iniziativa. Si trattò della prima legge in materia di tutela ambientale emessa dal Parlamento italiano e pose fine allo scempio paesaggistico e ambientale che le 70 cave presenti sui Colli stavano causando. A quel tempo i Colli Euganei detenevano il triste primato di ospitare la più alta produzione al mondo di cemento per chilometro quadrato. La lungimiranza dell’Onorevole Fracanzani ha permesso la salvezza del nostro territorio, in un’ottica di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Trovarci oggi a promuovere la candidatura a Riserva della Biosfera è un traguardo importante e significativo.»

Dal 1989, i Colli Euganei sono sotto l’egida del Parco appositamente istituito dalla Regione Veneto, che contribuisce alla tutela della loro biodiversità.

