Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 30 marzo

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, mercoledì 30 marzo 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli alla vigilia della fine dello stato d’emergenza, con regole e misure anti-covid più leggere.

Ecco i dati, regione per regione:

Sono 7.874 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 30 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 10 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.482.982, mentre gli attualmente positivi sono 78.194. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.141. Negli ospedali veneti sono ricoverate 547 persone in area medica e 35 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 119. Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.136 dosi di vaccino.

ono 4.960 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 30 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi, 1.314 confermati con tampone molecolare e 3.646 da test rapido antigenico, portano il totale a 979.079 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 921.906 (94,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.584 tamponi molecolari e 24.560 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,4% è risultato positivo. Sono invece 7.825 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 47.688, -2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 891 (8 in più rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano 16 nuovi decessi: 8 uomini e 8 donne con un’età media di 84,1 anni (8 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 1 a Siena).

Sono 1.159 i nuovi contagi da covid in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 30 marzo. Si registrano inoltre altri 5 morti. Su 4.981 tamponi molecolari sono stati rilevati 373 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,49%. Sono inoltre 7.001 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 786 casi (11,23%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 130. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono le 40-49 anni (18,21%) e la 50-59 anni (16,31%) dei casi totali; a seguire la 30-39 anni (13,55%).

Sono 1.031 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 marzo in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 4.319 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Miglionico, Montalbano Jonico e in Puglia. Sono state registrate 629 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 112 (-3) di cui 3 (-1) in terapia intensiva: 65 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 47 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 25mila.

