Covid oggi Italia, 73.357 contagi e 118 morti: bollettino 26 marzo

(Adnkronos) – Sono 73.357 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 118 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 504.185 tamponi con un tasso di positività al 14,5%.

In totale le vittime da inizio pandemia salgono a 158.700. Il totale degli attualmente positivi è di 1.254.383 persone. In lieve aumento, da ieri, i ricoveri con sintomi Covid. Sono 29 i ricoverati in più con sintomi, mentre sono 5 in più i ricoverati in terapia intensiva con 45 ingressi del giorno.



LOMBARDIA – Sono oggi 8.532 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 26 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 39.175 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,44%. Nelle ultime 24 ore registrati 13 morti, per un totale di 39.175 decessi nella regione da inizio pandemia.

I pazienti in terapia intensiva sono 45, due più di ieri; mentre nei reparti Covid ordinari cala il numero dei ricoverati, oggi 915 (-41).

Nel territorio metropolitano di Milano i contagi sono 2.790, in provincia di Brescia 1.042, a Varese 924, e Monza e Brianza 764, a Bergamo 549, a Pavia 469, a Mantova 430, a Como 406, a Lecco 346, a Cremona 288, a Sondrio 125 e a Lodi 88.

SICILIA – Sono 5.491 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 marzo 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 19 morti e 11.471 pazienti dimessi o guariti.

Nell’isola, in totale, sono 228.669 i positivi – 4.725 in meno rispetto a ieri – e di questi 902 sono ricoverati in regime ordinario, 62 in terapia intensiva e 227.705 sono in isolamento domiciliare. Fra le province, Palermo è quella con più casi a 1.761, seguita da Messina a 1.340 e Catania a 796.

CAMPANIA – Sono 8.243 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 26 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. Tra i nuovi positivi, 6.881 sono stati rilevati su tamponi antigenici e 1.362 su tamponi molecolari. In totale, eseguiti 46.246 test, di cui 33.537 antigenici e 12.709 molecolari. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 647. In terapia intensiva, invece, 41 persone.

VENETO – Sono 7.163 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 marzo 2022 in Veneto, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 5 persone che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 14.100.

Gli attualmente positivi nella Regione sono 75.807. Negli ospedali veneti sono ricoverate 471 persone in area medica (ieri erano 464) e 23 in terapia intensiva (ieri erano 25). Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 117. Nella giornata di ieri sono state somministrate 6.087 dosi di vaccino.

LAZIO – Sono 8.445 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 marzo 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.423 tamponi molecolari e 47.473 tamponi antigenici con un tasso di positività al 14,5%. I ricoverati sono stati 1.120, 10 in più da ieri, 70 le terapie intensive occupate e 5.138 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 4.268.

Questa la situazione nel dettaglio. Asl Roma 1: sono 1.724 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 2: sono 1.463 i nuovi casi e 5 i decessi. Asl Roma 3: sono 1.081 i nuovi casi. Asl Roma 4: sono 276 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 605 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 6: sono 866 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 2.430 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Asl di Frosinone: sono 755 i nuovi casi. Asl di Latina: sono 1.032 i nuovi casi. Asl di Rieti: sono 230 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Viterbo: sono 413 i nuovi casi e 1 decesso.

PUGLIA – Sono 7.909 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 marzo in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 11 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 37.811 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.570; Bat: 555; Brindisi: 674; Foggia: 1.034; Lecce: 2.130; Taranto: 890; Residenti fuori regione: 41; Provincia in definizione: 15. Sono 116.334 le persone attualmente positive, 620 ricoverate in area non critica, 32 in terapia intensiva. Dati complessivi: 883.273 casi totali, 9.549.959 tamponi eseguiti,759.018 persone guarite e 7.921 decessi.

TOSCANA – Sono 4.814 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 marzo in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 anticipato via social dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 4.814 su 33.064 test di cui 6.883 tamponi molecolari e 26.181 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,56% (62,8% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post.

BASILICATA – Sono 975 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 marzo 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto, di Avigliano. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.319 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri ci sono state 513 guarigioni.

I ricoverati per Covid-19 sono 111, 7 in più da ieri, di cui 2, uno in meno, in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi, residenti in Basilicata, sono circa 24.100.

EMILIA ROMAGNA – Sono 4.080 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 marzo 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10 morti che porta il totale da inizio pandemia a 16.218. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.546 tamponi, di cui 10.233 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 18,9%. Da ieri sono guarite 3.208 persone.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 40, 2 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 993, 36 in più rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 892 nuovi casi, seguita da Modena a 660, Reggio Emilia a 506 e, poi, Ravenna a 387 e Parma a 350. In isolamento domiciliare 45.829 persone.

CALABRIA – Sono 2.829 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 26 marzo 2022, secondo numeri e dati covid della regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 13.516 tamponi effettuati. Segnalati altri 2.038 guariti. Il bollettino, inoltre, registra +785 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 369) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 17).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.220 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 26 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. Nel dettaglio. su 4.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 348 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’8,62%. Sono inoltre 6.742 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 872 casi (12,93%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono sono 4, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 120, ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono le 40-49 anni e la 50-59 entrambe con il 16,15% dei casi totali; a seguire la 30-39 (15,66%).

ABRUZZO – Sono 2.214 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 marzo 2022 in Abruzzo, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.211 tamponi molecolari e 11. 471 test antigenici. I guariti sono stati 776. Nella Regione al momento ci sono 34.294 positivi. I ricoverati in area medica sono 275, 3 in più da ieri, 14 in terapia intensiva, uno in meno, 34.005 in isolamento domiciliare. Tra le province con il maggior numero di contagi L’Aquila a 538, Chieti a 594, Pescara a 390 e Teramo a 588.

PIEMONTE – Sono 2.525 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 marzo 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti che porta il numero delle vittime da inizio pandemia a 13.175. Tasso di positività all’8% dei 31.660 tamponi eseguiti, di cui 28.211 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono stabili a 24, mentre quelli nei reparti ordinari sono 565, 3 in meno rispetto a ieri. In isolamento a casa 50.447 persone. Da ieri sono guarite 2.504 persone.

(Adnkronos – Salute)