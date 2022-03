Gianluca Dall’Aglio alla guida di Confartigianato Imprese Padova

Gianluca Dall’Aglio è il nuovo Presidente di Confartigianato Imprese Padova. E’ stato eletto nel corso della seduta del Consiglio generale che si è tenuta lunedì 21 marzo.

Classe 1962, Dall’Aglio è socio della OMD, Officine Meccaniche Dall’Aglio, azienda di Montagnana che si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione.

Iscritto a Confartigianato dal 1981, ha all’attivo una lunga carriera associativa: è stato Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Padova e del Veneto, Consigliere di Upa Servizi e di Upa Servizi Logistici e immobiliari, Vice Presidente della Funzione aziendale Formazione. Ha ricoperto, inoltre, la carica di Vice Presidente e poi di Presidente del Mandamento di Montagnana. Nel 2017, è stato nominato Vice Presidente di Confartigianato Imprese Padova, con delega al coordinamento dei mandamenti.

Dall’Aglio raccoglie il testimone da Roberto Boschetto, in carica dal 2009, che proseguirà il suo mandato di Presidente regionale di Confartigianato.

Nel corso della seduta del Consiglio, è stata nominata anche la Giunta Esecutiva, della quale faranno parte sei componenti: Federico Boin (Meccanica), Susanna Zorzi (Impianti), Katia Pizzocaro (Moda), Raffaele Zordanazzo (Anap), Massimo Ruffa (Autoriparazione) e Davide Lunardi (Mandamento di Albignasego).

Il Vice Presidente vicario sarà Federico Boin, mentre Davide Lunardi sarà Vice Presidente.

Inoltre, il Consiglio ha nominato il nuovo Segretario generale. Si tratta di Valentina Giglio, che passa dalla vice direzione alla direzione dell’associazione, sostituendo Tiziana Pettenuzzo, in carica dal 2017, ora alla guida di Confartigianato del Veneto.

“Formazione, digitalizzazione, valorizzazione del capitale umano, transizione ecologica: questi sono solo alcuni degli ambiti sui quali lavoreremo nei prossimi anni –spiega Dall’Aglio-. Oggi, però, dobbiamo far fronte a una nuova emergenza, perché le nostre imprese stanno misurando ogni giorno gli effetti deflagranti del conflitto in Ucraina. Oltre alla scure del caro energia, ci sono le difficoltà di reperimento delle materie prime e il conseguente aumento dei prezzi. Poi, dobbiamo fare i conti con i problemi del trasporto merci, in ginocchio a causa del caro gasolio. Tutto questo richiede uno straordinario impegno nella rappresentanza delle tante aziende che guardano al futuro con grande preoccupazione. La nostra azione sarà su due fronti: quello politico e quello operativo. Per la politica, il momento di agire è questo, invece non mi pare di cogliere la stessa urgenza che vivono gli imprenditori. Eppure, ogni giorno è prezioso, servono misure immediate. Sul fronte operativo, vogliamo dare ai nostri associati una task force, così come abbiamo fatto nella fase più difficile della pandemia, che li affianchi sui temi del credito, degli ammortizzatori sociali e dell’energia. Stare insieme, in un’associazione, diventa ancora più importante in momenti come quello che stiamo vivendo”.