FOCUS SU PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NELLA FILLIERA AGROALIMENTARE. IL ROAD SHOW DELLA LEGALITA’ DI COLDIRETTI FA TAPPA A VERONA. DOMANI, 22 MARZO DALLE ORE 17.00 ALLE 19.00

21 marzo 2022 – Terzo incontro territoriale del progetto promosso da Coldiretti, Unioncamere Veneto e la Fondazione Osservatorio Agromafia. Il road show della legalità fa tappa in provincia di Verona e convoca on line esperti, professionisti e dirigenti di settore. Nelle situazioni di fragilità economica si possono trovare delle brecce per l’infiltrazione della criminalità. Le istituzioni hanno messo in campo protocolli, intese e patti a livello nazionale e regionali. Coldiretti, che si è fatta promotrice dell’approvazione, a fine 2021, del decreto legislativo volto a combattere efficacemente le pratiche commerciali sleali, è espressione delle imprese agricole in prima linea per spezzare la catena dello sfruttamento, condizione alimentata spesso anche dalle pratiche sleali commerciali e dalle distorsioni lungo la filiera, dalla distribuzione all’industria fino alle campagne dove i prodotti agricoli pagati sottocosto spingono le aziende oneste a mollare lasciando così la possibilità ad altri di inserirsi. Vietato dunque sottovalutare la situazione. Di questo si parlerà nel webinar dal titolo “FOCUS SU PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE” in programma DOMANI, 22 MARZO DALLE ORE 17.00 su piattaforma web.

L’appuntamento prevede i saluti introduttivi di Nicola Baldo della Giunta camerale scaligera e di Alex Vantini presidente di Coldiretti Verona. A seguire una serie di interventi che animeranno il dibattito moderato da Luca Mantovani giornalista de L’Arena. Parteciperanno nell’ordine: Alessandro Apolito Capo servizio dell’Area presidenza Coldiretti, Marcello Maria Fracanzani Consigliere della Corte Cassazione, Fabio Ciconte componente del Comitato Scientifico Osservatorio Agromafia, Felice Assenza Capo dipartimento Ispettorato centrale repressione frodi, Davide Cecchinato Presidente provinciale di Adiconsum, Franca Castellani Presidente del Consorzio Verona Natura Agrimercato. Le conclusioni sono affidate a Giancarlo Caselli Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Agromafie. Per seguire il seminario è possibile collegarsi al link https://bluarancio.webex.com/bluarancio-it/onstage/g.php?MTID=ebc8ae9becc81c144fb1bfb215c6aae45 attivo al momento dell’inizio dei lavori.