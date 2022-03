Comunicato stampa: presentate le squadre del Padova baseball e softball club

Presentate a Palazzo Moroni, alla presenza dell‘assessore allo sport Diego Bonavina, le squadre di baseball serie A e di softball serie B del Padova baseball softball club.

Baseball serie A

Dopo la conquista del campionato di Serie B, il Padova Bsc punta alla vetta e competere nel campionato di serie A. Sarà un anno impegnativo per gli atleti, che dovranno affrontare l’élite del baseball italiano. A guidare la squadra come lo scorso anno ci sarà il manager Marco D’Arcais, sostenuto dal consolidato staff tecnico formato da Ferrer Narciso, Medina Dianny, Sambugaro Andrea e Boldrin Gianni, e dal nuovo pitching coach Ruiz Yosvany. La formazione è rinforzata con nuovi arrivi quali: Andrea Martignoni, classe 1997, nasce e cresce nel Trex di Pastrengo. Andrea è risultato uno dei migliori lanciatori della serie cadetta l’anno scorso. Con una buona media in battuta probabilmente verrà impiegato anche come esterno. Urwin Enrique Juaquin, di Curacao, esordisce nei Cincinnati Reds e successivamente in italia con il Piacenza in serie B e il Parma in serie A. Ricopre il ruolo di interbase o seconda base in cui ottiene una elevata media in difesa e buone prestazioni in attacco. Roberto Canache, del Venezuela ma ormai padovano d’adozione, ritorna tra le fila del Pbsc dopo alcune stagioni in serie A2 con la casacca della Fiorentina e del Castelfranco.

Baseball serie C e categorie giovanili

Il Padova mette in campo la serie C anche quest’anno. Il campionato non sarà facile per la compagine padovana che dovrà affrontare le agguerrite squadre dislocate in Friuli e Veneto orientale.Nel settore giovanile, il grande lavoro dell’allenatrice Anna Zilio e del suo staff tecnico ha permesso di incrementare il numero di giocatori e giocatrici in erba. Pertanto quest’anno la società presenterà in campo, oltre che le categorie U18, U15, anche la categoria U12/U13 e minibaseball contemplano la partecipazione mista di atleti e atlete.

Softball serie B e categorie giovanili

Il Pbsc “Braves” affronta il campionato di serie B con molte novità. Ad allenare le ragazze padovane saranno quest’anno il manager Giuseppe Bortolan e il coach Giancarlo Rossi provenienti da alcune società attive nel Veneto. E’ invece rimasto invariato lo staff tecnico che seguirà i ruoli di lanciatrici (Renato Polo), di ricevitrici (Giovanni Schiavon) e il line up dei battitori (Mauro Paparone). Inoltre la squadra è stata rafforzata con l’arrivo di atlete provenienti da diverse società del Veneto (Treviso, Vicenza, Castelfranco) con l’obiettivo di ampliare il parco atlete nei ruoli più impegnativi quali quelli delle lanciatrici e delle ricevitrici in quanto anche quest’anno il campionato di serie B prevede i doppi incontri. I nuovi arrivi andranno anche a rinforzare la categoria delle Under 18. Le categorie U12/U13/minibaseball saranno inglobate nell’attività giovanile predisposta dallo staff del responsabile tecnico Anna Zilio.

