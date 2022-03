DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI COLDIRETTI ALL’ASSESSORE CANER CON SPECULAZIONI MONDIALI E FINANZA DA GUERRA A RISCHIO IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE VENETO

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI COLDIRETTI ALL’ASSESSORE CANER

CON SPECULAZIONI MONDIALI E FINANZA DA GUERRA A RISCHIO IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE VENETO

18 marzo 2022 – I dirigenti di Coldiretti Veneto hanno incontrato oggi l’Assessore regionale all’agricoltura Federico Caner per affrontare le questioni strategiche che interessano il settore agroalimentare. Sul tavolo di confronto il documento di Coldiretti Veneto. L’impatto del conflitto russo ucraino non può essere sottovalutato e deve essere monitorato con molta attenzione al fine di individuare e concordare soluzioni che possano in qualche modo rallentare gli effetti negativi – è stato evidenziato in apertura dei lavori da Marina Montedoro direttore regionale, che nell’introduzione ha proseguito facendo un quadro generale della situazione di crisi in cui versa il settore. “Dall’inizio dell’inverno scorso il clima di fiducia dei consumatori si stava riaffermando dopo le due critiche annate caratterizzate dal Covid, e stava spingendo ad una ripresa della domanda che ha favorito la ripresa dei consumi. Come prima e naturale conseguenza si è determinato un aumento generalizzato dei prezzi dei prodotti primari a livello mondiale, che stava contribuendo in modo importante anche alla ripresa al comparto agricolo. La successiva fase però – ha continuato Montedoro – unitamente all’inizio dell’invasione in Ucraina, ha visto un repentino e drammatico aumento dei costi energetici e dei principali fattori di produzione, in questi giorni oramai incontrollato, che oggi rischia di vanificare quel processo di ripresa e di fiducia che si stava consolidando. In campo anche le speculazioni mondiali in un clima di “finanza di guerra” che rischiano di avviare una fase di stagflazione (inflazione con contemporanea stagnazione dei consumi) che avrà come conseguenza la riduzione del potere di acquisto della gran parte dei consumatori. Prospettive allarmanti per quanto riguarda il patrimonio agroalimentare veneto che vale 6 miliardi di fatturato prodotto dal lavoro di oltre 60mila aziende agricole che animano una agricoltura altamente specializzata, leva di un sistema produttivo ai vertici nazionali per standard qualitativi e distintività. Gli interventi dalla platea si sono susseguiti toccando le criticità che riguardano tutte le voci territoriali dalla zootecnia alle grandi colture passando per l’ortofrutta fino al vitivinicolo e l’acquacoltura. Temi emergenti che interessano la politica agricola comunitaria e le relative scelte da intraprendere. Poter utilizzare i terreni non coltivati, come ad esempio, quelli inseriti nelle aree edificabili (secondo Coldiretti circa 9mila ettari in Veneto) incentivare i secondi raccolti, abolire l’obbligo della diversificazione colturale, riattivare la colture nelle aree protette, introdurre speciali aiuti e nuove misure di gestione del rischio, favorire la liquidità per le imprese, definire sostegni temporanei, lo sblocco di tutti i pagamenti arretrati e sospesi a favore degli agricoltori, ridurre le accise sul carburante e l’Iva per il settore agricolo e quello della pesca sono alcune delle soluzioni individuate dalla Regione del Veneto per rispondere alle richieste illustrate da Coldiretti che ha sollecitato il rinvio della prossima programmazione Pac al 2023 per dare un orizzonte certo e meno penalizzante alle imprese agricole che non possono impegnarsi nel green deal.​