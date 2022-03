SABATO 19/3 CONTRO I RINCARI ITALIANI TORNANO NELL’ORTO++ NEI MERCATI DI CAMPAGNA AMICA DEL VENETO IL TUTOR INSEGNA A COLTIVARE

Sabato 19 marzo alle ore 9.30

Nei mercati di Campagna Amica del Veneto arriva il tutor dell’orto

PREZZI: CONTRO I RINCARI

ITALIANI TORNANO A COLTIVARE



Con il caro prezzi che fa esplodere il carrello della spesa, spinto dalla guerra in Ucraina, l’arrivo della primavera fa scattare il ritorno alla coltivazione fai da te in terrazzi, giardini e piccoli appezzamenti. Per sostenere il fenomeno ed aiutare gli italiani a risparmiare arriva il “Tutor dell’orto anticrisi” con dimostrazioni pratiche in campo per sfruttare gli spazi a disposizione e produrre in autonomia frutta e verdura.

L’appuntamento è per sabato 19 marzo dalle ore 9.30 nei Mercati di Campagna Amica del Veneto dove saranno in azione gli esperti della Coldiretti con lezioni pratiche rivolte a tutti i cittadini. A Padova il giovane produttore Marco guiderà i consumatori nella semina dell’insalata, a Verona scende in campo la cuoca contadina Fiorella Dal Negro per preparare “il prato nel piatto”, a Treviso i produttori omaggiano i clienti con bustine di semi da coltivare, a Mestre verrà testato il pollice verde ai papà che fanno la spesa a kmzero, a Vicenza l’appuntamento si sdoppia nella giornata di Domenica con l’aggiunta di laboratori didattici per i più piccoli nell’ambito del progetto di educazione “Semi’nsegni”.

L’occasione è utile per avere consigli agronomici e l’invito vale per tutti – spiega Coldiretti – con dimostrazioni delle diverse operazioni colturali dalla semina alla raccolta, l’analisi dei costi e dei tempi necessari ma anche suggerimenti ed idee per ottimizzare gli spazi disponibili con le diverse tipologie di orto che si possono realizzare in casa o all’aperto.

Sarà diffusa l’analisi Coldiretti sulla riscoperta degli “orti casalinghi” legati alla crisi scatenata dal conflitto in Ucraina.