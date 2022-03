Comunicato stampa: Domenica ecologica 20 marzo 2022. Festa della bicicletta

La bicicletta, domenica 20 febbraio 2022, sarà la protagonista indiscussa della quarta delle cinque domeniche ecologiche promosse dal Comune di Padova nell’ambito del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, approvato dalla Regione del Veneto lo scorso anno (Dgrv n. 238/2021 e Dgrv n. 1089/2021).

Per questa occasione le piazze del centro storico, piazza delle Erbe e piazza dei Frutti, e per la prima volta piazza Insurrezione, saranno animate da attività informative e ricreative, laboratori e momenti di approfondimento sui cambiamenti climatici e sulla mobilità sostenibile. Accanto ai tradizionali stand istituzionali e degli espositori di bici e al servizio di marcatura dei telai, trovano posto anche attività amatissime dai più piccoli, come il percorso ludico di sicurezza stradale proposto dalla Polizia Locale.

Per chi ama pedalare, sono cinque le biciclettate che si snodano tra i punti di interesse storico e naturalistico della città. L’apposita ordinanza chiude al traffico l’area perimetrata dalle mura cinquecentesche, per tutte le categorie di veicoli, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30. Sono esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso.

Limitazioni al traffico

Il divieto di circolazione riguarderà l’area interna delimitata dal perimetro delle seguenti vie (elencate in senso orario): barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea – tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito.

Inoltre, sono percorribili gli assi viari: via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente.

Tutte le informazioni sulle deroghe

L’ultimo appuntamento con le Domeniche ecologiche 2022 è in agenda il 24 aprile, giorno in cui si svolgerà anche la Padova Marathon-Maratona di Sant’Antonio.

Le attività di questo ultimo appuntamento saranno pertanto organizzate all’interno di tre parchi cittadini.

Incentivi per bike sharing e monopattini

Per facilitare l’accesso in centro città sono state attivate delle promozioni per usufruire dei servizi offerti dalle diverse realtà che gestiscono bike sharing e monopattini elettrici.

Per il servizio di bike sharing a flusso libero Ridemovi sono stati attivati due codici coupon che daranno diretto a corse gratuite. In particolare per eBike: 3 corse da 15 minuti ciascuna (codice coupon eBike: EBIKEPD3); mentre per le biciclette: 2 corse da 20 minuti ciascuna (codice coupon bike: BIKEPD4).

Per il servizio gestito da Bicincittà Goodbike, chi si presenterà allo stand in Piazza della Frutta potrà ritirare un coupon di 10% di sconto sugli acquisti fatti tramite app.

Il servizio di monopattini in sharing a flusso libero è garantito con una promozione particolare per Ride Dott di 50% sulle tariffe di consumo, mentre per Bit Mobility lo sconto è del 30% sulle tariffe di consumo.

Dichiarazione di Chiara Gallani, assessora all’ambiente: “Quello tra la domenica ecologica e la festa della bicicletta è un matrimonio perfetto, destinato ad un futuro “prospero e sostenibile”. Mi piace infatti immaginare che, nella città ideale di domani, le biciclette prenderanno il posto della auto, se non del tutto – ovviamente – almeno in parte. Perché sappiamo ormai che il traffico veicolare dentro le città è responsabile, in maniera certamente non assoluta ma molto significativa, della cattiva qualità dell’aria che respiriamo e anche dell’acuirsi della crisi climatica. Infatti, se le polveri sottili prodotte dai motori a combustione sono di per sé molto nocive alla salute, non dobbiamo dimenticare che l’anidride carbonica emessa dalle auto, in quanto gas serra, contribuisce al riscaldamento dell’atmosfera con tutti gli effetti derivati che ben conosciamo, tra cui, ad esempio, la prolungata siccità che stiamo vivendo nella Pianura Padana. Spero quindi che la prossima domenica possa essere vissuta come una bella giornata di festa ma anche come un’opportunità per riflettere sulla necessità di ridurre l’utilizzo dell’auto e di modificare il proprio stile di vita nella direzione di una maggiore sostenibilità”.

Dichiarazione di Andrea Ragona, assessore alla mobilità: “Dedicare una domenica ecologica alla bicicletta e alle forme di mobilità dolce alternative all’auto privata è un altro modo per sottolineare il nostro impegno nella composizione di un sistema di mobilità urbana completamente rinnovato. Gli investimenti sulle nuove linee del tram, sui nuovi autobus elettrici, sulla rete ciclabile cittadina, assieme all’affidamento dei servizi di micro-mobility in sharing (bici e monopattini) rappresentano tanti tasselli di un innovativo mosaico con cui rivoluzionare il modo di muoversi a Padova, per i residenti e per le migliaia di persone che vivono la città ogni giorno venendo da fuori. Il nostro obiettivo è infatti quello di rendere il tpl così come la bicicletta competitivi ed efficienti, valide alternative all’utilizzo dell’automobile. La Festa della bicicletta in piazza Insurrezione libera dalle auto evidenzia anche un altro nostro grande obiettivo e impegno sul quale lavoriamo da tempo: quello di togliere definitivamente le automobili e restituire la piazza ai cittadini e al commercio. Non c’è modo migliore che una giornata di festa e iniziative per raccontare alla città i grandi cambiamenti che sta vivendo“.

