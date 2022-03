Convegno “Il portale del legno veneto a servizio delle filiere corte”

Il Progetto IT-FOR, che ha visto Confartigianato Imprese Veneto collaborare con importanti partner del settore legno, tra cui l’Università degli Studi di Padova, la Camera di Commercio di Treviso, Belluno e t2i, ha portato alla creazione di una piattaforma digitale ( www.portalelegnoveneto.it ) nata per incrementare la commercializzazione del legno da parte degli enti pubblici e imprese private.

La piattaforma ha iniziato ad essere attiva nel corso dei primi mesi del 2021 e ha raccolto diverse adesioni da parte di comuni e “Regole”, i quali hanno potuto divulgare in maniera capillare le aste organizzate per la vendita del legname, e ha visto coinvolte diverse aziende del settore interessate all’acquisto di legname del nostro territorio, permettendo in questa maniera l’avvicinamento tra domanda ed offerta creando i presupposti per la creazione di quella che possiamo chiamare filiera corta.

Per la presentazione degli importanti risultati ottenuti dalla piattaforma, si è deciso di organizzare un convegno dal titolo “Il Portale del Legno Veneto al servizio delle Filiere Corte”, che si terrà il giorno Venerdì 25 Marzo 2022 alle ore 17.00 durante la manifestazione “AGRIMONT” presso i padiglioni di Longarone Fiere

Il convegno vedrà la presenza, oltre che di alcuni partner del progetto, anche di amministrazioni locali che hanno usato il portale per la promozione delle aste. Sarà presente inoltre Giampaolo Bottacin, Assessore all’Ambiente – Clima – Protezione Civile e Dissesto Idrogeologico della Regione Veneto.

Il programma si articola come segue:

Saluti di Claudia Scarzanella, Presidente di Confartigianato Imprese Belluno;

Nicola Dell’Acqua, Direttore di Veneto Agricoltura;

Antonio Biasi, Responsabile settore Regolazione e Tutela del Mercato;

Alberto Simiele, Assessore all’Ambiente del Comune di Belluno;

Antonella Corradin, sindaco del Comune di Lusiana Conco;

Giampaolo Bottacin, Assessore Regionale all’ambiente, Clima, Protezione Civile, Dissesto

Per accedere gratuitamente all’area convegni che si trova all’interno della fiera, sarà sufficiente esibire l’invito che trovate in allegato alla presente comunicazione, a partire dalle ore 16.00. Sarà inoltre possibile seguire l’evento anche in modalità videoconferenza, collegandosi al sito https://forum.agrimont.it/ .

Ricordiamo che per partecipare alla manifestazione è obbligatorio avere il Super Green Pass.

(Confartigianato Imprese Padova)