Imparare divertendosi si può con le iniziative di Palazzo Roncale

In occasione della mostra Giovanni Miani. Il leone bianco del Nilo, Palazzo Roncale propone un programma di laboratori e attività didattiche gratuite pensate per scuole e famiglie.

Chi era Giovanni Miani? Cosa lo spinse ad intraprendere lunghi viaggi di esplorazione alla ricerca delle sorgenti del Nilo? Cosa si cela dietro al desiderio di conoscenza?

Per rispondere a queste domande e a molti altri interrogativi arrivano le attività didattiche, proposte da Palazzo Roncale in occasione della mostra Giovanni Miani. Il leone bianco del Nilo, che nel 150° anniversario della sua morte, celebra questo Indiana Jones di fine Ottocento, dalla personalità inquieta e non convenzionale, amante del rischio e dell’avventura.

Un percorso tra storia, geografia, etnografia, di esplorazione, scoperta e analisi, ma anche di attenzione alle percezioni, alle emozioni e alla memoria che renderà la mostra strumento di conoscenza di uno dei capitoli più affascinanti della storia dell’uomo: l’esplorazione.

L’offerta si articola in tre tipologie di proposte:

le visite guidate per le scuole che permettono di scoprire il percorso espositivo nella sua totalità, con focus di approfondimento;

per le scuole che permettono di scoprire il percorso espositivo nella sua totalità, con focus di approfondimento; i percorsi tematici per le scuole finalizzati all’analisi di specifici argomenti che sottendono il soggetto narrato in mostra;

per le scuole finalizzati all’analisi di specifici argomenti che sottendono il soggetto narrato in mostra; i laboratori ludico-didattici, rivolti a bambini e famiglie, incentrati sullo svolgimento di un’attività manuale.

PER LE SCUOLE

Visite guidate

Itinerari guidati volti ad illustrare temi trasversali, al fine di favorire una proficua interazione scuola-museo. Sarà possibile scegliere tra la visita guidata standard e guide tematiche con focus.

Visita Guidata di Palazzo Roncale

Itinerario per scoprire la storia, le peculiarità architettoniche e storiche di uno dei palazzi rinascimentali più belli e prestigiosi della città di Rovigo.

Destinatari: Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° e II° grado

Durata: 50 minuti

Visita guidata alla mostra Giovanni Miani. Il leone bianco del Nilo

Partendo dall’osservazione delle dimensioni espositive della mostra, gli alunni verranno condotti alla conoscenza della figura di Giovanni Miani e al suo rapporto con l’ambiente nilotico. Un emozionante viaggio tra le stanze di Palazzo Roncale, in grado di trasportare i giovani visitatori nel XIX secolo. La visita viene calibrata per le diverse fasce d’età.

Destinatari: Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° e II° grado.

Durata: 60 minuti.

L’enigma della Sfinge

La visita mira a far emergere aspetti interessanti e curiosi della cultura dell’Antico Egitto, con particolare attenzione alla figura di Miani esploratore che, all’inizio dell’Ottocento, ha affrontato avventure e difficoltà per cercare di riportare alla luce una realtà tanto lontana quanto suggestiva.

Destinatari: Scuola Primaria e Secondaria di I° e II° grado.

Durata: 60 minuti.

Un universo chiamato Nilo

Facciamo un viaggio lungo il fiume Nilo alla scoperta dell’antica civiltà egizia: dalle mummie di pesci e coccodrilli che popolavano il Grande Fiume, alle raffigurazioni su papiro dei campi resi fertili dal suo limo, dalla vita quotidiana al mondo dell’aldilà tra faraoni, scribi e sarcofagi!

Destinatari: Scuola Primaria e Secondaria di I° e II° grado.

Durata: 60 minuti.

Percorsi tematici

I percorsi tematici partono dalla conoscenza delle vicende di Giovanni Miani, presentato attraverso collegamenti interdisciplinari, rimandi visivi e confronti tra antico e contemporaneo al fine di promuovere una rielaborazione in chiave personale dell’esperienza culturale. Gli itinerari racconteranno l’evoluzione del pensiero geografico, il rapporto con il viaggio e la scoperta, con ciò che rende diversi gli esseri umani, in un costante dialogo tra scienza naturale e scienza sociale.

Esploratori alla riscossa!

Come piccoli Indiana Jones, i giovani partecipanti visiteranno la mostra con il ritmo lento e l’occhio acuto dell’esploratore…Chissà chi e cosa incontreranno! Seguendo le orme di Giovanni Miani, si trasformeranno in veri esploratori, in un viaggio simulato alla scoperta del Grande Fiume e dei suoi segreti.

Destinatari: Scuola dell’Infanzia e Primaria I° e II° ciclo.

Durata: 60 minuti.

In viaggio verso… le Emozioni

Impariamo ad orientarci tra le sezioni della mostra, guidati dai cinque sensi! Tatto, vista, gusto, olfatto e udito stimolano la costruzione di legami emotivi tra i bambini, lo spazio e gli oggetti esposti, favorendone la conoscenza attiva. Gli alunni verranno guidati in un’esperienza sensoriale: un fantastico viaggio attraverso le proprie personali emozioni.

Destinatari: Scuola dell’Infanzia e Primaria I° e II° ciclo.

Durata: 60 minuti.

PER LE FAMIGLIE

Laboratori Ludico-Didattici

Si propongono laboratori ludici-multidisciplinari dedicati alle famiglie e ai bambini: un’occasione unica per conciliare conoscenza della mostra e sperimentazioni creative! I giovani partecipanti saranno coinvolti nella pratica di diverse esperienze: momenti di creatività condivisa e di divertimento…in formato famiglia! Le attività pratico-manuali verranno anticipate da una breve visita guidata propedeutica all’attività che si andrà a realizzare.

Scriba per un giorno! Domenica 20 marzo – ore 16:00

Riconoscere i segni significa non soltanto imparare a leggere una lingua antica, ma soprattutto far propri gli strumenti per conoscere e capire la cultura faraonica. Scopriremo gli aspetti fondamentali della scrittura geroglifica per poi realizzare un “variopinto” e particolare segnalibro!

Destinatari: bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.

Durata: 90 minuti

Mi racconti un viaggio? Sabato 2 aprile – ore 16:00

La letteratura costituisce un’imperdibile occasione per permettere a bambini e ragazzi di conoscere il mondo, sperimentare la gioia della scoperta e di fare un tuffo in luoghi lontani ed esotici che un giorno potrebbero decidere di visitare. Omero, Marco Polo, Johan Wolfgang von Goethe, Jules Verne, e molti altri, saranno, con i loro racconti, i protagonisti degli appuntamenti di lettura animata dedicati ai piccoli visitatori di Palazzo Roncale.

Destinatari: bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.

Durata: 90 minuti

Alla ricerca dell’impronta perduta. Domenica 10 aprile – ore 16:00

Tra coccodrilli, leoni, gatti e sciacalli, i piccoli visitatori entreranno in contatto con il suggestivo ambiente del Nilo e con i suoi animali. Al termine del percorso di scoperta, ogni partecipante realizzerà un simpatico animale sperimentando una delle tecniche scultoree più diffuse nel mondo egizio: il bassorilievo.

Destinatari: bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.

Durata: 90 minuti

Moda…dell’altro Mondo! Lunedì 18 Aprile – ore 16:00

L’attività vede come protagonista l’abbigliamento tradizionale degli abitanti dei luoghi attraversati da Giovanni Miani. Immagini, appunti di viaggio e l’osservazione di alcuni curiosi oggetti della collezione, sveleranno le tradizioni di questi popoli, tanto nell’abbigliamento quanto nel trucco e nella cura del corpo! Daremo vita ad un divertente modellino di sartoria.

Destinatari: bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.

Durata: 90 minuti

Professione Egittologo – Sabato 7 maggio – ore 16:00

Come veri e propri archeologi, i partecipanti riporteranno alla luce riproduzioni di reperti insabbiati in vasche predisposte, procedendo alle varie operazioni di misurazione, disegno e schedatura di ciascun materiale, componendo, passo dopo passo, il giornale di scavo che porteranno a casa. Si propone la collaborazione con l’Associazione CPSSAE di Rovigo.

Destinatari: bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.

Durata: 90 minuti

MappeMatte! Sabato 21 maggio – ore 16:00

Come nasce una mappa? A cosa serve? Quanti tipi di mappe esistono? Partendo dalla rassegna cartografica esposta in mostra, i piccoli visitatori avranno la possibilità di conoscere questa incredibile professione e di trasformarsi in veri e propri cartografi. Realizzeremo una mappa insolita e divertente, arricchita da una curiosa e personale simbologia!

Destinatari: bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.

Durata: 90 minuti

Per informazioni e prenotazioni

Contact Center di Palazzo Roverella



[email protected]

Call center attivo

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30;

sabato dalle 9.30 alle 13.30 Telefono 0425 460093Call center attivodal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30;sabato dalle 9.30 alle 13.30

(Fondazione Cariparo)