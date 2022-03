Al via i “Sapori di Primavera”

Taglio del nastro in Prato della Valle per Sapori di Primavera. La tradizionale manifestazione, dedicata all’incontro con i migliori sapori della nostra terra torna in Prato della Valle a Padova nei giorni 12 e 13 marzo, ma prosegue ad Abano il 3 aprile, a Cittadella il 10 aprile, a Montagnana il 1 maggio.

Molte le autorità presenti all’inaugurazione: il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, il vicepresidente Vincenzo Gottardo, l’europarlamentare Paolo Borchia, il senatore Antonio De Poli, l’assessore alle Attività Produttive e Commercio del Comune di Padova Antonio Bressa, il sindaco del Comune di Cittadella Luca Pierobon, il sindaco di Abano Terme Federico Barbierato, l’assessore del Comune di Montagnana Elisa Rossetto, il dirigente scolastico Istituto Agrario Duca degli Abruzzi, Simone Barison, i rappresentanti delle associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura e CIA.

“Per la prima volta – ha detto Vincenzo Gottardo – “Sapori di Primavera” viene ospitata in quattro Comuni della provincia e ciascuno ha dimostrato grande disponibilità ad accogliere questa manifestazione che esprime l’incontro con i migliori sapori della nostra terra. Iniziamo come da tradizione nel cuore di Padova. Sabato 12 e domenica 13 marzo dalle 9 alle 19 nel Lobo di Santa Giustina in Prato della Valle, ma poi proseguiamo con gli appuntamenti nel territorio. Altra importante novità è che si sono molte nuove aziende che hanno aderito, ma soprattutto è rilevante sottolineare la presenza di tanti giovani e un numero significativo di imprenditrici donne altamente qualificate e motivate. E’ il segnale importante di cambiamento che avviene anche in agricoltura, stretta tra la globalizzazione e la crisi dei mercati, ma per questo chiamata a nuove sfide. Per questo abbiamo pensato di coinvolgere il mondo della formazione, iniziando proprio dal nostro Istituto Superiore Duca degli Abruzzi, che occuperà un posto d’onore all’ingresso dell’area e sarà posizionato accanto all’info-point istituzionale. I ragazzi, assieme agli insegnanti potranno promuovere la loro scuola, ma anche proporre le orticole ed il formaggio, prodotti proprio in occasione del loro percorso formativo”.

Come sempre a Sapori di Primavera c’è l’imbarazzo della scelta tra i prodotti che si possono acquistare: miele, formaggi freschi e stagionati, conserve e confetture, prodotti di pasticceria, farine, frutta e verdura di stagione, vini doc, igt e olio extravergine di oliva, carni varie dagli insaccati alle carni avicole fresche e trasformate.

“Qui c’è il meglio dei prodotti della nostra terra – ha dichiarato il senatore De Poli – e l’impegno che viene chiesto alle nostre aziende agricole è ancora più pressante se pensiamo al momento difficile che sta vivendo tutto il settore agroalimentare. Manifestazioni come questa sono quindi l’occasione non solo per sostenere tutto il comparto, ma per creare quell’incontro diretto tra produttori e consumatori”.

Gli obiettivi di questa nuova edizione non cambiano: far conoscere l’ambiente rurale, gli aspetti delle tradizioni e della cultura come il lavoro dei campi, rendere note le caratteristiche di salubrità, nutrizionali e organolettiche dei prodotti della campagna padovana. Oltre che fornire un’occasione unica alle aziende agricole del territorio per incontrare il pubblico e i clienti, per far conoscere ed apprezzare le proprie produzioni, uniche e d’eccellente qualità.

Il pubblico può passeggiare tra gli stand, scoprire attività d’impresa interessanti e preziose, fare domande ai produttori per conoscere i corretti processi di realizzazione dei prodotti secondo la stagionalità e testarne la bontà e la sicurezza.

“L’idea della Provincia di Padova di coinvolgere il nostro Istituto – ha detto Simone Barison – porta con sé un grande significato perché riconosce l’istituzione scolastica come motore e catalizzatore dell’integrazione territoriale. Una delle sfide più importanti del ventunesimo secolo è, da una parte sfamare una popolazione in costante aumento a livello mondiale e dall’altra salvaguardare il pianeta. Un obiettivo che richiede sforzi congiunti ma soprattutto un grande impegno di tutti gli attori della filiera agricola.

Questa nuova frontiera dell’agricoltura richiede professionisti capaci di innovazione, attenti alle risorse produttive, ai fattori ambientali, climatici, sociali, alla cooperazione delle filiere, all’economia circolare. Il nostro Istituto accoglie la sezione professionale, tecnica, anche con frequenza serale e l’ITS Academy agroalimentare veneto specializzato in agribusiness manager per produzioni biologiche, articolato in vari indirizzi di studio, dalle produzioni animali e vegetali alla gestione dell’ambiente, al vitivinicolo enologico”.

Ampia soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Antonio Bressa, che ha sottolineato l’importanza di “Sapori di Primavera” per rinsaldare quel legame tra il mondo agricolo e iniziative come queste che contribuiscono alla vivacità della nostra città avvicinando la cultura del settore primario ai cittadini.

“Il nostro territorio – ha sottolineato il sindaco Pierobon – nonostante sia fortemente urbanizzato, dimostra che il settore agricolo è trainante e che necessita di professionisti formati adeguatamente. E’ importante abituarci a non acquistare prodotti dall’estero, quando abbiamo in casa prodotti locali eccellenti”.

“Sono particolarmente fiera – ha dichiarato l’assessore Elisa Rossetto – di vedere una presenza femminile così importante in un istituto Agrario. In situazioni di difficoltà come quella che abbiamo vissuto si esce solo con la rete, la professionalità e la specializzazione perché tutto è compenetrato. Partire dalla formazione quindi, è la vera chiave di lettura. Montagnana è una città d’arte, di cultura, di turismo, è l’esempio perfetto per fare rete e per proporci come un territorio ricco di sfaccettature”.

“Sapori di Primavera ad Abano – ha concluso Francesco Pozza – sarà un incrocio perfetto tra eccellenze del mondo agricolo e aspetto ricettivo turistico. Oltre cento aziende alberghiere ospitano fino a 3milioni di turisti e questa sarà l’occasione anche per portare i nostri sapori della terra in tutto il mondo”.

Sapori di Primavera è un’iniziativa organizzata e promossa dalla Provincia di Padova, con la collaborazione del Comune di Padova e la partecipazione di Coldiretti, Confagricoltura e CIA.

Per scoprire i dettagli dell’evento e per tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito www.saporipadovani.it

Orari: dalle ore 9 alle 19.

L’evento è a partecipazione gratuita.

(Provincia di Padova)