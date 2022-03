Il Gruppo Operativo (GO) 2030 costituisce il naturale proseguimento del lavoro di ricerca e di governance iniziato nella prima fase chiamata Gruppo Operativo Brenta 2020. Coldiretti Veneto e Impresa Verde Padova sono partner del progetto. Il Gruppo Operativo lavorerà in sinergia con il progetto europeo LIFE Brenta 2030 realizzando un’ampia strategia di gestione sostenibile dell’area fluviale del Medio-Brenta da noi indicata con il termine ombrello “Parco Fiume Brenta”. Le attività del Gruppo Operativo Brenta 2030 sono finanziate dalla Misura 16.1, 16.2, 1.1.1. e 4.4.3 del PSR Regionale Veneto.

Il problema

Lo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (S.A.VE.C.) ha identificato l’area del Medio-Brenta come fonte strategica regionale per il rifornimento della risorsa idrica potabile. L’area infatti fornirà circa il 30% del fabbisogno di acqua potabile a livello regionale e le Province di Padova, Venezia e Rovigo dipenderanno dalle risorse di due falde principali, quella del Medio-Brenta (per l’80%) e quella del Sile (per il 20%) (Fonte: Veneto Acque, 2016). In questa cornice, i conflitti d’uso per la risorsa idrica (agricoltura, turismo, acqua potabile…) sembrano destinati ad accentuarsi.

La soluzione

Il GO Brenta 2030 ha l’obiettivo di migliorare la governance e sperimentare uno schema di Pagamento per Servizi Ambientali (PES) per il mantenimento e il miglioramento della qualità chimica ed ecologica della risorsa idrica strategica del Medio Brenta, riducendo i conflitti d’uso e aumentando la redditività delle aziende agricole attraverso la valorizzazione del servizio di salvaguardia idrica: le aziende disposte a impegnarsi per rendere più sostenibile la propria attività potranno essere ricompensate e valorizzate sul territorio, per contrastare i fenomeni di abbassamento della falda, il peggioramento dello stato delle acque superficiali e la crescente importanza strategica regionale della risorsa idrica potabile del Medio-Brenta.

Il nostro contributo

Le attività di divulgazione verranno programmate e coordinate da Etifor, che agirà in collaborazione con Etra e il Consorzio di bonifica Brenta per il rapporto con i media e le conferenze. Infine, il team di Etifor si occuperà delle attività partecipative e di governance finalizzate alla collaborazione fra i diversi stakeholder e policy maker del territorio in oggetto.

SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO

Acronimo: GO Brenta 2030 (Gruppo Operativo Brenta 2030)



Titolo: Governance, capitale sociale e Pagamenti per Servizi Ambientali per il miglioramento quali-quantitativo della risorsa idrica del Medio Brenta

Bando: DGR nr. 736 del 28 maggio 2018

Durata: 36 mesi (04.19-04.22)

Capofila: Società agricola AGRIFLOOR di Cerantola Paolo & C.s.s

Budget totale finanziato: € 394.768,00

Finanziamento concesso a Impresa Verde Padova Srl: € 11.625,00

PARTNER:

AZIENDA AGRIFLOOR DI CERANTOLA,

AZIENDA MORESCO (BOSCO LIMITE),

ETRA S.p.A,

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA,

VENETO ACQUE,

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA,

COLDIRETTI VENETO,

IMPRESA VERDE PADOVA

VALERIO LUIGINO E F.LLI

(Coldiretti Padova)