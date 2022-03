Covid oggi Italia, 54.230 contagi e 136 morti: bollettino 10 marzo

(Adnkronos) – Sono 54.230 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 136 morti.



Nelle ultime 24 ore sono stati processati 453.341 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 12%. Calano le terapie intensive, con 18 pazienti in meno rispetto a ieri e 545 ricoverati in totale, e i ricoverati con sintomi, 161 in meno di ieri, per un totale di 8.414 persone nei reparti Covid.

Dall’inizio dell’emergenza sono 13.214.498 i contagiati dal Coronavirus, mentre le vittime salgono a 156.493. I guariti sono 12.086.850 in totale, 85.787 nelle ultime 24 ore. I positivi in Italia scendono sotto il milione pari a 971.155.



LAZIO – Sono 6.136 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 10 marzo 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 17 morti. I casi a Roma città sono a quota 2.693. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.275 tamponi molecolari e 40.169 antigenici con un tasso di positività al 12,1%. I ricoverati sono 1.037, 36 in meno da ieri, 79 le terapie intensive, 10 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 9.123 i guariti.

Nel dettaglio, i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle Asl del Lazio: nella Asl Roma 1 sono 920 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.036 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 737 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 306 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 549 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 6: sono 713 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 1.875 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 578 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl di Latina: sono 729 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl di Rieti: sono 185 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 383 i nuovi casi e 2 i decessi.

SARDEGNA – Sono 1.801 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 10 marzo 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 374 tamponi molecolari e 1.427 antigenici. I ricoverati sono 18 nelle terapie intensive, uno in più da ieri, e 313 nell’area medica, 5 in meno da ieri. In isolamento domiciliare 23.320 persone.

VENETO – Sono 4.613 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 10 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I casi sono stati individuati su 69.920 tamponi, il tasso di positività è del 6,6%. Registrati altri 7 morti. I ricoverati per covid sono in totale 904 (-47). I pazienti in area non critica sono 833 (-51), mentre i malati in terapia intensiva sono 71 (+4).

CAMPANIA – Sono 5.233 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 10 marzo 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 13 morti, di cui 5 avvenuti nei giorni precedenti. In Campania sono 26 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 544 quelli ricoverati in reparti di degenza.

TOSCANA – Sono 4.134 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 10 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. Registrati 5 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 4.134 su 29.480 test di cui 7.401 tamponi molecolari e 22.079 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,02% (57,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.722.082 di cui 2.315.160 dosi booster.

I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 850.244 (96,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 25.309, +5,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 716 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un’età media di 85,8 anni.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 791 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 marzo 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.858 tamponi molecolari sono stati rilevati 269 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,54%. Sono inoltre 7.013 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 522 casi (7,44%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 12, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 148. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (14.54%), seguita dalla 20-29 (14.41%) e 40-49 (14.29%). Nella giornata odierna non si registrano decessi, pertanto il numero complessivo resta fermo a quota 4.819, con la seguente suddivisione territoriale: 1.179 a Trieste, 2.296 a Udine, 916 a Pordenone e 428 a Gorizia. I totalmente guariti sono 291.874, i clinicamente guariti 202, mentre le persone in isolamento risultano essere 17.236. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 314.291 persone.

LOMBARDIA – Sono 5.813 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 10 marzo 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 25 morti per un totale di 38.870 decessi nella regione da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 68.954 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo l’8,4%. Cala il numero dei ricoverati: nelle terapie intensive ci sono 72 pazienti, 7 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 776, 18 meno di 24 ore fa. Sono 2.006 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 969 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 630 nuovi positivi, Varese con 528, Monza e Brianza con 439, Como con 414 e Bergamo con 311. La provincia di Pavia registra oggi 286 nuovi casi, Mantova 239, Lecco 214, Cremona 194, Sondrio 95 e Lodi 83.

BASILICATA – In Basilicata sono 641 i nuovi casi di contagio da coronavirus rilevati oggi, 10 marzo 2022, su un totale di 2.923 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 3 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Cancellara, Moliterno, Rionero in Vulture. Sono state registrate 1.410 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 94 (+6) di cui 2 (+1) in terapia intensiva: 60 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 34 (di cui 1 in TI) in quello di Matera.

Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 18.200. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 687 somministrazioni. Finora 467.461 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 439.077 hanno ricevuto la seconda (79,4 per cento) e 343.091 sono le terze dosi (62 per cento), per un totale di 1.249.653 somministrazioni effettuate.

VALLE D’AOSTA – Nessun decesso e 29 nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 10 marzo 2022, che portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia ad oggi nella regione a 31.843. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. I positivi attuali sono 1334 di cui 1317 in isolamento domiciliare, 16 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti totali sono oggi 29.987, in aumento di 21 unità rispetto a quelli segnalati ieri. I casi fino ad oggi testati sono 129.181 mentre i tamponi complessivamente effettuati sono 474.772. I decessi di persone con diagnosi di Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 522.

ABRUZZO – Sono 1.223 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 10 marzo, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, a 274.496. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Il bilancio registra 9 nuovi morti, che portano il totale a 3.015. Sono 254 i pazienti (-22 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 12 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 27.984 (-34.242 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.805 tamponi molecolari (2.097.959 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 8.747 test antigenici (3.037.220). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 10.58 per cento.

PUGLIA – Sono 4.713 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 10 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Da ieri, registrati 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 27.807 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 1.311; Provincia di Bat: 360; Provincia di Brindisi: 386; Provincia di Foggia: 606; Provincia di Lecce: 1.488; Provincia di Taranto: 500; Residenti fuori regione: 41; Provincia in definizione: 21. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 543. I malati in terapia intensiva sono 29.

PIEMONTE – Sono 2.244 i nuovi contagi Covid-19 registrati oggi, 10 marzo, in Piemonte, secondo i dati del bollettino della Regione. Eseguiti 31.503 tamponi, di cui 26.930 antigenici. Sono 4, nessuno di oggi, i decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 29 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 635 (-19 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 42.066.

(Adnkronos – Salute)