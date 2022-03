Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 8 marzo

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, martedì 8 marzo 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Dopo un accenno di risalita dei contagi, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli.

Sono 5.263 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 8 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 16 morti, in base alla differenza tra il totale del bollettino odierno e la cifra indicata ieri dal ministero della Salute. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area medica sono 913 (+6), mentre i malati in terapia intensiva sono 73 (-9).

Sono 6.026 i nuovi contagi da covid in Puglia secondo il bollettino di oggi, 8 marzo. Si registrano inoltre altri 20 morti. 22.875 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 75.123 le persone attualmente positive nella Regione, 544 quelle ricoverate in area non critica e 31 quelle in terapia intensiva. Dall’inizio dell’epidemia sono stati 763.927 i casi totali, 8.933.533 i test eseguiti, 681.059 le persone guarite e 7.745 quelle decedute.



Sono 3.840 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.840 su 31.485 test di cui 6.425 tamponi molecolari e 25.060 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,20% (58,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.711.510 di cui 2.312.074 dosi booster.

Sono 751 i nuovi casi contagi da covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 8 marzo. Si registrano inoltre altri 3 morti. 3.570 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. I ricoverati per Covid-19 sono 91 (+2) di cui 1 (-1) in terapia intensiva: 57 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 34 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.900. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 599 somministrazioni. Finora 467.436 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 438.873 hanno ricevuto la seconda (79,3 per cento) e 342.013 sono le terze dosi (61,8 per cento), per un totale di 1.248.336 somministrazioni effettuate.



