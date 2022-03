Sperimentando 2022 – Terra SOS Scienza: mostra scientifica interattiva dal 18 marzo al 25 aprile

La XX edizione della mostra scientifica interattiva di fisica, chimica e scienze naturali “Sperimentando 2022”, organizzata dall’AIFA (Associazione per l’Insegnamento della Fisica) e patrocinata dalla Provincia di Padova, ha come sottotitolo “Terra SOS Scienza”, con lo scopo di mettere in evidenza che il nostro pianeta è ammalato e chiede un aiuto urgente alla Scienza per tornare ad essere un pianeta sano. A “Sperimentando” si cercherà di illustrare, anche con una serie di esperimenti, alcune delle strategie che gli scienziati progettano per rispondere a questa pressante richiesta.

L’esposizione è arricchita da Concorsi, Laboratori ed eventi, quali le conferenze nelle scuole.

Aperta al pubblico da venerdì 18 marzo a lunedì 25 aprile 2022 a Padova presso la cattedrale ex-Macello di via Cornaro 1, la mostra è visitabile sia in modalità in presenza che in modalità a distanza, sempre su prenotazione.

L’inaugurazione si svolgerà giovedì 17 marzo alle ore 11.00 presso la sede della mostra.

Per il porgramma completo delle attività e per le prenotazioni, visitare il sito sperimentandoaps.wordpress.com/