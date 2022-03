“Se con il tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa” (Frida Kahlo)

L’Amministrazione comunale di Vigodarzere, in occasione della Giornata internazionale della Donna che ricorre l’8 marzo, ha scelto di promuovere delle attività finalizzate a risaltare e ad approfondire parte delle mille sfaccettature dell’universo femminile.

Queste le iniziative dedicate alle cittadine del territorio nella “Settimana della Donna”:

– giovedì 10 marzo 2022 dalle ore 9.30 alle 13 l’Associazione Lilt di Padova farà tappa in piazza Bachelet con il “Tour della prevenzione”: infopoint e visite gratuite per il melanoma riservate alle residenti dai 40 ai 65 anni che non abbiano mai effettuato una visita dermatologica per i nevi. Prenotazioni allo 0498801484 (int. 4), fino ad esaurimento dei posti disponibili.

– nelle mattine di giovedì 10 e sabato 12 marzo 2022, sempre in piazza Bachelet nell’area della panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza, le Amministratrici di maggioranza doneranno alle donne una pianta di primula (fino ad esaurimento scorte): il fiore, scelto anche nell’ambito della campagna di vaccinazione contro il Covid 19, è ora più che mai, simbolo di speranza, fiducia e rinascita.

Nel corso delle due mattinate, saranno anche date informazioni in merito allo Sportello Donna: le donne in cerca di aiuto in vari ambiti potranno accedervi gratuitamente il secondo giovedì del mese dalle ore 10 alle 13 ed ogni quarto giovedì del mese dalle ore 11 alle 15. Gli incontri, tenuti da personale esperto del Centro Veneto Progetti Donna Padova, si terranno al primo piano della Barchessa di Villa Zusto (via Ca’ Pisani n. 74 – Vigodarzere).

(Comune di Vigodarzere)