Nuovo look per l’edicola di Ilaria Zaupa, grazie ai fondi per l’imprenditoria femminile

L’edicola di Ilaria Zaupa (in via Veneto 4 a Meledo di Sarego, Vicenza) si rifà il look grazie al bando per l’imprenditoria femminile promosso dalla Regione Veneto.

Non che ce ne fosse bisogno, a fini estetici: nonostante i suoi 37 anni dall’ultimo restyling, infatti, l’edicola si è conservata benissimo. Ma l’impianto elettrico, passato in tutto questo tempo da zero a ben dieci terminali, aveva davvero bisogno di manutenzione. «Ho ricevuto notizia del bando grazie alla nostra referente Fenagi Confesercenti, Amalia Guzzon, e visto che i lavori andavano fatti e mi sembrava di avere tutti i requisiti ho iniziato a muovermi per candidarmi.

Ho compilato tutte le carte e presentato tutti i documenti richiesti. Quando sono uscite le graduatorie però avevano scelto solo i primi 100 in lista e io ero arrivata 146esima. Poi per un caso fortunato hanno deciso di aumentare i fondi e con le nuove chiamate sono rientrata anch’io. Avevo già dato tutti i preventivi per rifare soprattutto l’impianto elettrico, l’impianto di riscaldamento, il controsoffitto e tutto l’arredo: la Regione mi rimborserà il 40% della spesa».

La data d’inizio dei lavori è il 16 febbraio, con riapertura il 4 marzo. «Sono molto felice» commenta anche Amalia Guzzon, «quando so di bandi che possono interessare i nostri associati lo comunico sempre a tutti gli affiliati. E’ bello sapere che qualcuno riesce ad usufruirne».

(Confesercenti Veneto Centrale)