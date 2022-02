Comunicato stampa: progetto “Digi e lode”, EstEnergy premia due scuole di Padova

Si chiude il primo quadrimestre e arrivano in città 5.000 euro per la digitalizzazione a beneficio degli studenti, grazie al progetto della società di vendita luce e gas dedicato agli istituti del territorio. Due scuole patavine sono riuscite, grazie alla collaborazione di studenti e famiglie, a posizionarsi in cima alla classifica del progetto “Digi e lode” di EstEnergy Gruppo Hera, in questa prima fase dell’iniziativa: la primaria Briosco e la secondaria di primo grado Bettini-Romano Bruni (Ponte di Brenta).

A ciascuna di loro andrà ora un assegno da 2.500 euro, da utilizzare in autonomia per l’acquisto di materiali e strumenti per la digitalizzazione scolastica. Il progetto Digi e lode, lanciato dal Gruppo Hera nel 2017, arriva quest’anno per la prima volta sul territorio EstEnergy e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Padova.

“Creare un impatto ambientale e sociale tangibile è possibile quando azienda e comunità locali lavorano insieme – commenta il direttore operativo di EstEnergy, Albino Belli – Il progetto Digi e lode è attivo anche nel secondo quadrimestre, per questo invitiamo tutti i nostri clienti a partecipare sempre più numerosi e le famiglie a votare le scuole, per farle salire in classifica“.

L’assessora alle politiche scolastiche del Comune di Padova Cristina Piva afferma: “È sempre lodevole che le scuole di ogni ordine e grado siano al centro di progetti e ancora di più se questi progetti contribuiscono alla loro digitalizzazione. Ringrazio l’Azienda che ha ideato questo progetto, è un altro esempio di come la sinergia con i privati possa contribuire a costruire possibilità in più per i nostri ragazzi e ragazze, che mai come ora hanno bisogno di essere al centro di ogni scelta e di ogni politica“.

Partecipare è facile: basta un click

Il meccanismo di “Digi e lode” è semplicissimo. Ogni volta che un cliente attiva uno o più servizi digitali messi a disposizione gratuitamente dalle società del Gruppo Hera (come l’autolettura digitale, che permette di avere bollette sempre allineate ai consumi reali, l’iscrizione ai servizi online o le app specifiche per ogni società, che permettono al cliente di gestire, con comodità, 24 ore su 24, servizi, forniture e altri aspetti della sua relazione con l’azienda), concorre a incrementare un punteggio che viene ripartito tra le scuole del suo Comune e origina una classifica. Per il cliente, inoltre, è anche possibile scegliere la scuola specifica cui attribuire il punteggio acquisito, attraverso l’indicazione direttamente sul sito web dedicato all’iniziativa http://digielode.gruppohera.it/. In questo modo i punti acquistano un valore maggiore, venendo moltiplicati per cinque.

Le somme messe in palio sono assegnate da EstEnergy in base alle classifiche chiuse alla fine di ciascun quadrimestre, alle prime 10 scuole del territorio servito (province di Padova, Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone), 8 nei Comuni con più di 30.000 abitanti e 2 nei Comuni più piccoli, per un totale di 50.000 euro nel corso dell’intero anno scolastico.

Nel primo quadrimestre 2021/2022 Digi e lode ha totalizzato complessivamente 120.210 comportamenti digitali, con oltre 100.000 nuovi download per l’app MyHera da ottobre 2021 a gennaio 2022.

Nei territori serviti da EstEnergy Spa in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, in particolare, si contano, nello stesso periodo, quasi 8.000 nuove richieste di invio elettronico della bolletta e oltre 11.000 nuove iscrizioni ai Sol – Servizi online, con un crescita del 19% rispetto a settembre 2021.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)