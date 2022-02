Menditto e Lamastra vincono Winter Triathlon Valbondione

ROMA (ITALPRESS) – Il Winter Triathlon di Valbondione (Bg), organizzato dalla società Friesian Team, ha chiuso il primo circuito che la Federazione ha dedicata alla versione invervale del Triathlon. I 5 chilometri di corsa, i 12 di ciclismo mtb e gli 8 finale di corsa hanno premiato nella gara femminile Marta Menditto, cha ha preceduto al traguardo la sua compagna di squadra Martina Stanchi; alle spalle del duo Sai Frecce Bianche Lara Masperone della Granbike. Nella gara maschile il primo a tagliare il traguardo è stato l’azzurro Giuseppe “Pippo” Lamastra della società Trisports.it che ha preceduto il suo compagno di squadra e di nazionale Alessandro Saravalle; terzo posto per il Campione del mondo di Winter Triathlon l’azzurro Franco Pesavento della società Granbike. La cronaca di gara ha visto la Menditto recuperare il gap accumulato nella frazione di corsa dalla Stanchi e piazzare l’allungo deciso grazie alla sua frazione di ciclismo mtb che le ha permesso di avere un vantaggio molto importate su tutte le inseguitrice e controllare nell’ultima frazione di sci di fondo. Combattuta la gara maschile con il duo Trisports.it Saravalle e Lamastra concedere solo una trenetina di secondi di svantaggio al forte corridore azzurro Pesavento nella prima frazione e piazzare la fuga decisiva sfruttando le loro ottime doti di bikers nella seconda frazione sui due giri di mtb. Nell’ultima frazione di sci di fondo gara a due con Pesavento oramai fuori dai giochi per la vittoria e volata finale vittoriosa per l’esperto Lamastra che ha preceduto sul fil di lana il compagno di squadra Saravalle. La gara ha definito al classifica finale del primo Circuito di Winter Triathlon Italia che è stato vinto dalla società Granbike Veloclub che ha totalizzato nelle 5 prove a Cogne, Forni di Sopra, Predazzo, Asiago e Valbondione 1500 punti. Completano il podio la società SAI Frecce Bianche, che chiude il circuito al secondo posto con 1392 punti, e la società Trisports.it terza con 1041. Le altre sette società che entrano in top ten e in premiazione a montepremi sono: 4^ CY Laser Delta Triathlon (558 p.), 5^ Padova Triathlon (486), 6^ CUS Udine (446), 7^ A3 (242), 8^ CUS Padova (236), 9^ GO Tri Team (214) e 10^ Buonconsiglio Nuoto (198). “Con la gara di Valbondione si chiude il primo Circuito di Winter Triathlon Italia – dichiara il presidente Fitri Riccardo Giubilei – Un Circuito fortemente voluto dalla Federazione in collaborazione con tanti territori ed organizzatori e che ha visto la partecipazione di tanti atleti. Un primo passo verso la promozione reale e fattiva di una disciplina, il Winter Triathlon, su cui la Federazione punta molto. Adesso avremo il tempo per lavorare, insieme agli organizzatori, ai tecnici di specialità e ai nostri territori, e di valutare tutti i punti di forza di un appuntamento che dovrà diventare un punto di riferimento per la prima parte di ogni stagione della nostra multidisciplina. Desidero, infine, ringraziare gli organizzatori, i loro staff ed i territori per tutto il lavoro appassionato svolto in questi mesi, ringrazio anche tutti gli atleti che hanno partecipato ad ogni singola competizione di questa bella novità avviata in questa stagione e rimando tutti al prossimo anno per quella che sarà la seconda avvincente edizione del circuito dedicato alla versione invernale del Triathlon”.

(ITALPRESS).

