La Comunità Cinese consegna le calligrafie FU della felicità alla Provincia di Padova

Sono state donate al vicepresidente della Provincia di Padova Daniele Canella le calligrafie cinesi FU del Maestro Wang Zhixiang che indicano felicità e fortuna. E’ il simbolo più profondo del Capodanno cinese e durante questa festa è una tradizione regalare e ricevere la calligrafia FU, emblema cinese di felicità.

All’incontro, che si è tenuto a Palazzo Santo Stefano, hanno partecipato molte autorità: Isidoro Li Pira, maestro di Taiji e Qigong, rappresantante del M° Wang Zhixiang, Wang Shihuang, presidente dell’associazione generale Cinese in Veneto, Yang Shengfeng, segretario dell’associazione generale Cinese in Veneto, Yang Rende, presidente dell’Ingrosso Cina Padova, June Zun Liu, presidente dell’associazione Culturale Il Filo di Seta, insieme ad altri rappresentanti della comunità cinese a Padova.

Il vicepresidente Daniele Canella ha sottolineato l’importanza della proficua collaborazione esistente con l’Amministrazione provinciale a livello economico, industriale, culturale e turistica. “La comunità cinese è fondamentale per il nostro territorio – ha sottolineato Canella – è sicuramente una di quelle più inserite nel tessuto economico e sociale. L’unico modo per fare una vera integrazione non è imporre la propria cultura, ma conoscere e rispettare quella diversa dalla propria. Solo in questo modo ci si può veramente integrare. Questi scambi sono importanti e dovrebbero diventare periodici al fine di rendere fruttuose le rispettive esperienze. Esprimo il mio ringraziamento più sincero a nome di tutta la Provincia di Padova e dei Comuni che rappresenta perché, il simbolo FU porti davvero felicità e fortuna in questo momento particolarmente difficile”.

La delegazione si è spostata a Palazzo Moroni per l’incontro con gli amministratori, dove è stata installato un grande simbolo Fu.

Il Maestro Wang Zhixiang, maestro di Taiji, calligrafo cinese, medico

della medicina tradizionale cinese e presidente della Wang Academy

– Water Style Taiji, ha spedito alcune calligrafie di Fu dal suo

istituto Chan (Zen) in Wuyuan, Shanxi per offrire l’augurio all’Italia

dove lui normalmente tiene i corsi e gli stage, ma dove da più di due anni non è più potuto tornare per la pandemia. La Wang Academy ha più di 30 insegnanti e diverse filiali in tutta Europa e ha sempre collaborato con l’associazione Il Filo di Seta per vari eventi compreso il progetto annuale “Capodanno Cinese a Padova e in Veneto”.

“La comunità cinese – ha detto June Zun Liu, presidente dell’associazione Culturale Il Filo di Seta – ha il piacere di regalare alcune di queste calligrafie alla Provincia di Padova, per dimostrare la fattiva collaborazione e disponibilità nel dare il loro contributo soprattutto nei momenti di particolare necessità come in questo periodo di pandemia”.