Rubano: Tesserino di pesca in zona “A”: novità anno 2022

Si informa che dal 2022 i Tesserini regionali di pesca in zona “A” non potranno più essere rilasciati dal PuntoSi del Comune di Rubano, ma dovranno essere richiesti presso le Associazioni di pesca sportiva ch e hanno sottoscritta apposita convenzione con la Regione Veneto.

Il Tesserino di pesca in zona “A” è un tesserino regionale necessario per pescare in acque classificate salmonicole (per la pesca delle trote) ed ha validità annuale, anche se la pesca in queste acque è consentita solo dalla 1^ domenica di marzo all’ultima domenica di settembre.



Per ottenere il tesserino è necessario avere la licenza di pesca dilettantistico sportiva (Tipo B) in corso di validità che nella Regione Veneto è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale (importo € 34,00) effettuato tramite la piattaforma mypay dal sito www.pescasportivainveneto.it e ha validità fino alle ore 24.00 dello stesso giorno del versamento dell’anno successivo. Sono esentati dal versamento della tassa di concessione regionale i minori di 18 anni, gli over 70 e i beneficiari dell’art. 3 Legge 104/1992.



La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

Per maggiori informazioni consultare l’apposita sezione del sito della Regione Veneto.