I GIOVANI DI COLDIRETTI VENETO IN ASSEMBLEA. DOMANI A MESTRE ALLE ORE 15.30 L’ELEZIONE DEL NUOVO DELEGATO REGIONALE DEGLI UNDER 30. A seguire workshop sui grani antichi

Si terrà DOMANI 23 FEBBRAIO ALLE ORE 15.30 A MESTRE l’assemblea degli under 30 di Coldiretti Veneto per eleggere il nuovo delegato regionale che affronterà il mandato dopo che Alex Vantini è stato nominato presidente della sede provinciale di Verona. All’assise interverranno il direttore di Coldiretti Veneto Marina Montedoro con la presidente nazionale di Giovani Impresa Veronica Barbati e il segretario Stefano Leporati.