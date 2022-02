Per la Kioene è l’ora delle big: prima Perugia, martedì Trento in casa

Doppio impegno complicato in casa Kioene. Domani, per la 9° giornata di ritorno, i bianconeri affronteranno la capolista Perugia al PalaBarton (18.00, diretta su VolleyballWorld). Martedì, alle 20.30, alla Kioene Arena arriva Trento. In mezzo una grande notizia che arriva dal governo: la capienza all’interno dei palasport aumenta al 60%. A questa pagina tutte le informazioni per acquistare online i biglietti.

Tutto pronto per le due super sfide che aspettano la Kioene. Capitan Volpato presenta l’intensa “due giorni” che i ragazzi di coach Cuttini stanno per affrontare: “Serviranno imprese per conquistare punti con Perugia e Trento”.

“ABBIAMO BISOGNO DI PUNTI”. “Nel girone di ritorno stiamo facendo più fatica. I 3 punti raccolti a Ravenna ci hanno fatto bene ma non ci possono bastare, anche perché quelle dietro di noi corrono. Affronteremo Perugia in casa loro, quindi sarà veramente dura. In questo momento non ci possiamo permettere di guardare chi abbiamo di fronte, sappiamo che per salvarci abbiamo bisogno di qualche punto e in qualsiasi campo da qui in avanti proveremo a farlo. Dobbiamo ritrovare quella libertà e quella spensieratezza che abbiamo avuto nel girone di andata, il livello è altissimo e dobbiamo trovare la giusta energia in noi stessi e non guardare i risultati delle altre. Ci stiamo allenando bene, siamo carichi e fiduciosi per le prossime partite”.

PRECEDENTI E ARBITRI DEL MATCH. Sono 21 i precedenti tra le due formazioni. Il bilancio è a netto favore di Perugia (18-3), con i bianconeri che non vincono in Umbria dalla prima sfida ufficiale del 2010. Inoltre, in 21 precedenti, non si sono mai giocati tie break. L’incontro sarà diretto da Gianluca Cappello (1° arbitro) e da Vincenzo Carcione (2° arbitro), mentre l’addetto al video check sarà Fabrizio Giulietti.

DOPPIO IMPEGNO IN CASA. Sono ancora disponibili, esclusivamente online, i biglietti per assistere ai match in programma alla Kioene Arena il 22 febbraio contro l’Itas Trentino e il 27 febbraio contro Milano (entrambi alle 20.30, diretta su VolleyballWorld). Per ulteriori informazioni visitare la pagina dedicata http://pallavolopadova.com/biglietti/. Le biglietterie dell’impianto padovano rimarranno chiuse il giorno della sfida, ma sarà comunque possibile acquistare i tagliandi fino a 30’ dopo l’inizio dell’incontro tramite il circuito Vivaticket.

Si ricorda che per accedere alla Kioene Arena sarà necessario indossare una mascherina Ffp2 e non sarà possibile consumare nulla all’interno del Palasport.

Francesco Munari

Ufficio stampa Kioene Padova

(Pallavolo Padova)