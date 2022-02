A Bardolino la prima tappa del Circuito Prestige Junior di bocce

Roma, 17 feb. La 1a tappa del Circuito Prestige Junior si terrà domenica 20 febbraio 2022 nel veronese con l’organizzazione della Bocciofila Bardolino, club presieduto da Marco Anderloni. Le classifiche del Circuito, nel 2021, sono state appannaggio degli atleti Alex Incerti della Rubierese (Under 18) e Riccardo Giacomoni della San Cristoforo. Per il primo appuntamento del 2022, tra Under 18 e Under 15, ai nastri di partenza saranno in 78. Inoltre, la Bocciofila Bardolino organizzerà anche gara regionale Under 12, a cui prenderanno parte 12 baby giocatori.

“Il Consiglio federale punta in modo particolare sui giovani, che rappresentano il futuro del movimento, supportando le società che organizzano le tappe del Circuito Prestige Junior, coi CAB, coi progetti promozionali -ha affermato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis alla vigilia della gara di Bardolino-. La pandemia ha colpito oltremodo il nostro sport, ma ora che si vede la luce in fondo al tunnel siamo pronti per rimettere in moto tutta l’organizzazione promozionale, come i progetti scolastici, un serbatoio importante per le bocciofile dei nostri territori”.

“Nel calendario gare nazionali saranno 37 gli eventi, 12 dei quali del Circuito Prestige Junior -ha spiegato il consigliere federale Maurizio Andreoli- 27, invece, sono le squadre iscritte al Campionato di Società juniores, il numero più alto mai raggiunto. Nella stagione che condurrà al Mondiale giovanile della Raffa è un dato importante”.

“Siamo soddisfatti del riscontro numerico di questa prima tappa del Circuito Prestige Junior. Abbiamo messo sempre tanta passione e stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto nel tempo alla Bocciofila Bardolino”, il commento Francesco Gradilone, dirigente del club veneto.

La 2a tappa del Circuito Prestige Junior si terrà domenica 6 marzo 2022 in Molise con l’organizzazione della società ABC Castelpetroso del presidente Paolo Vacca. Il Molise dopo diversi anni tornerà a ospitare una gara nazionale e, per la prima volta, si terrà una tappa del Circuito giovanile della Raffa e le finali si terranno nel rinnovato Bocciodromo ‘Antonio Vacca’, resa di recente una struttura pienamente accessibile e tenuta a battesimo proprio con questa gara nazionale giovanile.

