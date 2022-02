Il CIP Veneto, Comitato Italiano Paralimpico, nell’intento di avvicinare nuovi atleti alle discipline invernali, ha deciso di organizzare il “CAMPUS INVERNALE CIVILI – CIP VENETO”, rivolto a 10 persone disabili con una invalidità civile residenti in Veneto.

L’iniziativa si terrà dal 16 al 19 marzo 2022.

Il CIP VENETO provvederà per tutti i partecipanti:

– al pernottamento mezza pensione (SPORT HOTEL CRISTAL – Piazza Municipio, 4 – 32020 Piè Falcade BL) dal 16 al 19 marzo 2022;

– al PRANZO presso rifugio CHALET ISABELLA del 17 e 18 marzo 2022;

– allo SKIPASS accesso piste del comprensorio del PASSO SAN PELLEGRINO (TN) per le giornate del 17 e 18 marzo 2022;

– al NOLEGGIO MONOSCI/SCI, STABILIZZATORI/RACCHETTE e CASCO;

– alla COPERTURA ASSICURATIVA;

– maestri specializzati con brevetto FISIP;

I requisiti per aderire sono i seguenti:

– Invalidità CIVILE (NO INAIL)

– Residenza in Veneto

– Non essere già tesserati alla FISIP (Fed. It. Sport Invernali Paralimpici)

– Disabilità FISICA “STANDING” o “SITTING” (per le persone “SITTING” richiesta buona funzionalità di entrambi gli arti superiori) oppure SENSORIALE (non vedenti / ipovedenti)

– Età: 14 – 35 anni

Il programma completo e la modulistica si trova al seguente link http://www.comitatoparalimpico.it/veneto/news/5934-campus-invernale-civili-cip-veneto-anno-2022.html.

Le iscrizioni chiuderanno il 14/02/2022 oppure al raggiungimento di nr. 10 partecipanti, così suddivisi:

– nr. 3 persone con disabilità fisica SITTING (in carrozzina) – larghezza massima seduta monosci: 40 cm

– nr. 1 persona con disabilità sensoriale (non vedente)

– nr. 6 persone con disabilità fisica STANDING (in piedi)

Per le persone SITTING oppure NON VEDENTI oppure MINORENNI che avranno necessità dell’accompagnatore, le relative spese per vitto/alloggio saranno a carico del CIP.

Per qualsiasi informazioni contattare la segreteria CIP VENETO:

[email protected] – https://www.comitatoparalimpico.it

T: + 39 049 8658485 | M: + 39 334 668 9313

Via Nereo Rocco, 60 c/o Stadio Euganeo

35135 – Padova (PD) – Italia

(Comune di Vigodarzere)