PRENOTAZIONE VACCINI: DAL 1° APRILE FUNZIONA IL PORTALE DELLA REGIONE. IN COMUNE UN UFFCIO A SUPPORTO DI CHI AVESSE DIFFICOLTA’ ALL’USO DEL MEZZO INFORMATICO

Il nuovo portale per la prenotazione online del vaccino anti-Covid è stato presentato dal presidente della Regione Luca Zaia,

La piattaforma sarà online da giovedì primo aprile. Da quel momento sarà l’unico strumento per la prenotazione digitale: le Usl dovranno dismettere i siti eventualmente utilizzati fin qui . Nello stesso giorno la Regione conta di attivare anche il nuovo numero verde unico regionale che funzionerà sia da centro informazioni per le prenotazioni in Rete sia da call center per le prenotazioni telefoniche (sul portale agirà direttamente l’operatore)

L’indirizzo sarà www.vaccinicovid.regione.veneto.it. Un link diretto sarà visibile nell’home page dei siti di Azienda Zero, delle nove Usl e delle due Aziende ospedaliere. Si potrà accedere da un qualunque computer, tablet e smartphone. Potranno accedervi i cittadini residenti in Veneto, inserendo il proprio codice fiscale. La procedura di prenotazione proseguirà però solo per coloro che rientrano nelle sessioni di vaccinazione aperte dall’Usl: ad esempio, se l’Usl aprirà la sessione per la classe 1945, un cittadino nato nel 1946 una volta inserito il codice fiscale, nella cui stringa alfanumerica è ricompresa la data di nascita, si vedrà respinto e invitato a riprovare quando sarà aperta la sessione del suo anno. Per limitare la confusione, ha spiegato Giobelli, le Usl inseriranno in home page l’avviso relativo alle sessioni aperte.

Non si potrà scegliere la marca del siero a cui sottoporsi. A decidere sarà il medico che completa l’anamnesi al centro vaccinale, valutando eventuali patologie presenti o passate e nessun altro.

La procedura sarà la seguente: ci si collega al portale; si seleziona l’Usl di appartenenza; si inserisce il codice fiscale spuntando il consenso al trattamento dei dati e si dà conferma; si seleziona una delle sedi vaccinali attive sul territorio della propria Usl; si sceglie all’interno del calendario digitale una delle date disponibili (sono quelle col pallino verde, quelle con la «X» rossa non sono disponibili, perché passate o perché senza più posti liberi); si seleziona la fascia oraria preferita, si tratta di slot di venti minuti ciascuno; si completa la registrazione inserendo l’indirizzo e-mail o il numero di cellulare (non sono necessari entrambi ma uno dei due recapiti è fondamentale per ricevere la conferma dell’avvenuta prenotazione da esibire all’accettazione nel giorno prescelto). I recapiti non devono necessariamente essere quelli del soggetto da vaccinare: un nonno, ad esempio, potrebbe dare l’indirizzo e-mail del figlio o del nipote.

Una volta data la conferma, si riceve a video (con possibilità di stampa), via e-mail o con un messaggio sul cellulare notifica dell’avvenuta prenotazione, con riepilogo di data, ora e sede prescelte. Chi ha dato l’email riceverà anche il foglio dell’anamnesi da pre-compilare in alcune parti a casa, così da velocizzare le operazioni nel giorno designato; il foglio verrà comunque verificato e completato dal medico preposto al centro vaccinale prima dell’inoculazione.

Per facilitare la prenotazione del vaccino ai cittadini che non avessero a disposizione i presidi informatici o non ne avessero pratica, l’Amministrazione comunale pone a disposizione, a partire dal 1 aprile prossimo, un apposito ufficio ed un operatore che potrà effettuare la prenotazione on line. L’Ufficio è stato predisposto al primo piano della ex barchessa di Villa Zusto (sopra la sede della Biblioteca comunale) ed è attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio prenotazioni al numero 049/8888380.

(testo tratto da https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/cronaca/21_marzo_30/zaia-primo-aprile-sito-prenotare-vaccini-veneto-c1c0b1d6-90bd-11eb-af14-a245f0158f5a.shtml?refresh_ce-cp

(Comune di Vigodarzere)