FONDO SOCIALE AFFITTI 2019 – IN CORSO LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Dopo aver raccolto le domande per il Fondo Sociale Affitti 2019, erogato come aiuto economico per le famiglie con basso reddito finalizzato a contribuire al pagamento delle locazioni, l’Amministrazione comunale sta procedendo alla liquidazione delle quote assegnate a ciascuna famiglia avente diritto.

Per i bisogni connessi alle locazioni relative all’anno 2019 Regione del Veneto ha stanziato circa € 17.630 da destinare al Comune di Vigodarzere per la distribuzione dei contributi del Fondo Sociale Affitti 2019, ai quali l’Amministrazione Comunale ha deciso di aggiungere ulteriori risorse pari a € 5.000, per mostrare la propria solidarietà alle famiglie, soprattutto in questo periodo particolarmente difficile dovuto alla propagazione del virus.

“Durante questo difficile periodo” – spiega il Sindaco Adolfo Zordan – “ho raccolto le preoccupazioni ed i timori di molte famiglie che si trovano in situazioni difficili. Stiamo già liquidando le prime sovvenzioni.”

Buone notizie anche per il Fondo Affitti 2020. Sono infatti arrivate le risorse per il Fondo Sociale Affitti 2020, per un totale di € 33.614, di cui € 28.614 inviati dalla Regione Veneto e ulteriori € 5.000 stanziati dal Comune.

Nei prossimi giorni avverrà la distribuzione dei contributi alle famiglie del relativo fondo.

(Comune di Vigodarzere)