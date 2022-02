Partito #[email protected], l’hackathon delle studentesse e degli studenti per la tutela del patrimonio culturale e digitale della Valle dell’Aniene. L’hackathon è alla sua quarta edizione e fa parte della più ampia competizione nazionale #HackCultura2022, l’hackathon delle studentesse e degli studenti “per la titolarità culturale e la presa in carico del patrimonio culturale dei propri territori”. #HackCultura2022 è una iniziativa promossa dall’Associazione internazionale DiCultHer in collaborazione con Indire, Iccu, Movimento europeo, Cultura Italiae, Stati generali delle donne, Media2000, Associazione DiGenova, Associazione Civita e le associazioni DiCultHer Faro Sicilia, DiCultHer Faro Molise e la Rete Faro Abruzzo.

“Come Comunità Montana della Valle dell’Aniene – ha sottolineato l’avvocato Gina Panci, Commissario alla Comunità Montana della Valle – abbiamo raccolto l’invito a farne parte, assumendoci il compito di facilitare la partecipazione attiva della Comunità educante della nostra Valle, per sostenere il protagonismo delle nostre studentesse e dei nostri studenti sui temi della ‘Cultura Digitale’, attraverso la partecipazione attiva alle undici Sfide che costituiscono questa quarta edizione di #HackCultura2022″.

Una occasione “rilevante”, secondo Panci, “irrinunciabile e di coinvolgimento attivo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi su temi quanto mai attuali, come quelli del Patrimonio culturale, del digitale e l’Europa per sostenere una ‘Cultura Digitale’ nella Valle attraverso un’attenzione costante all’innovazione, ai temi dell’inclusione sociale, dell’interculturalità, della sostenibilità e del contrasto dei pregiudizi verso le differenze di ogni genere, di cultura, di età, di provenienza, di abilità, di colore della pelle”.

Undici le Sfide a disposizione delle Scuole della Valle che, ha sottolineato Carmine Marinucci, presidente di DiCultHer, hanno l’obiettivo di “veicolare l’uso e la consapevolezza del valore delle tecnologie digitali per la salvaguardia, rappresentazione e valorizzazione dei patrimoni culturali – materiali e immateriali – tra le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole di vario ordine e grado, con progetti e sfide proposte agli insegnanti e alle classi per la conoscenza, l’approfondimento e la restituzione dei saperi e delle emozioni relative ai propri patrimoni culturali”.

L’obiettivo, prosegue Marinucci, “è quello di favorire la titolarità culturale per una nuova ‘Megàle Hellàs’ che sappia raccogliere la straordinaria eredità culturale italiana ed europea, accrescendola grazie alla creatività dei suoi giovani e valorizzandola col coinvolgimento delle ‘comunità di patrimonio’, nello spirito della Convenzione di Faro e del Manifesto Ventotene digitale”.

Una opportunità, ha aggiunto Panci, “per ascoltare i nostri giovani su temi rilevanti che riguardano il futuro stesso della Valle. #HackCultura2022 ‘sfida’ infatti docenti e studenti su una serie di temi, naturalmente tutti interconnessi, per stimolare sensibilità e attenzioni su questioni rilevanti della contemporaneità, come per esempio – con la Sfida 1 – il Riuso di contenuti digitali aperti che prevede la selezione e il riuso delle risorse aggregate nelle principali Banche Dati nazionali ed internazionali contenenti ‘oggetti’ digitali culturali per realizzare ricerche, pubblicazioni, presentazioni, risorse interattive”.