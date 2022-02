Confartigianato Imprese Padova in campo per la prevenzione e il welfare diffuso

“Padova per la prevenzione” è il protocollo d’intesa per divulgare la cultura della prevenzione nelle imprese artigiane, che Confartigianato Imprese Padova ha sottoscritto con Gruppo Centro di medicina, rete di strutture sanitarie private e convenzionate del Veneto, con tre sedi a Padova di cui Casa di cura Villa Maria, facendola diventare patrimonio comune di responsabilità e consapevolezza per una longevità in salute. Obiettivo è quello di creare una cultura diffusa di attenzione e cura alla propria salute tra le imprenditrici e gli imprenditori artigiani, con opportunità concrete di accesso agevolato alle prestazioni sanitarie (con una scontistica dedicata) e agli screening di base, contando su una rete di strutture sanitarie ramificata sul territorio (3 a Padova, 35 in Veneto). Un beneficio che sarà esteso a tutte le Confartigianato del Veneto grazie alla sovrintendenza dell’accordo da parte di Welfare Insieme e di Sani in Veneto.

PRIMA LA PREVENZIONE

Collegata al protocollo d’intesa c’è la Convenzione “Prima la prevenzione” che consente agli iscritti di Confartigianato Imprese Padova, con l’esibizione della tessera di iscrizione in corso di validità, un accesso scontato del 10% ad una serie di prestazioni, in primis quelle di laboratorio analisi e Odontoiatria e Stomatologia, ma anche visite specialistiche, fisioterapia, radiologia ed estetica, grazie alla adesione di specifici medici professionisti.

Inoltre, a Padova, dove la presenza di Centro di medicina è articolata in tre sedi (un poliambulatorio e punto prelievi in via Valeggio, una clinica oculistica con poliambulatorio in via Pellizzo e Casa di cura Villa Maria in via delle Melette, struttura della rete ospedaliera padovana, convenzionata con il SSN), saranno effettuate giornate di screening dedicate agli iscritti di Confartigianato Imprese Padova. La prima giornata sarà dedicato alla verifica dello status di salute, con un esame del sangue completo. Inoltre, sono in programma giornate informative grazie al supporto ed alla partecipazione di ANAP Padova, il Gruppo Artigiani Anziani di Confartigianato Imprese Padova, costituito nel 1982, che rappresenta un punto di riferimento insostituibile per il grande valore storico e umano dei vissuti artigiani che conserva.

“Tutelare la salute dei nostri associati, soprattutto in questo particolare momento di emergenza sanitaria, per noi rappresenta un’assoluta priorità – spiega Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Imprese Padova-. Il nostro obiettivo è offrire agli iscritti alla nostra associazione una concreta opportunità di prevenzione. Inoltre, insieme al Presidenti di Anap Padova Raffaele Zordanazzo, abbiamo voluto promuovere un progetto mirato alla longevità e destinato a garantire le informazioni utili per un invecchiamento attivo. Abbiamo voluto organizzare questa serie di iniziative insieme ad un partner qualificato come il Gruppo Centro di medicina, che riteniamo una delle eccellenze sanitarie della nostra provincia”.

L’accordo è stato sottoscritto dall’ AD Gruppo Centro di medicina e Casa di cura Villa Maria Vincenzo Papes: “Guardiamo con attenzione al mondo delle organizzazioni, che soprattutto in questo periodo di crisi sanitaria e sociale, sta diventando sempre più riferimento per le imprese, ma direi di più per le famiglie e i singoli. Siamo pertanto onorati di poter essere considerato un partner affidabile e concreto e poter essere di supporto con i nostri specialisti ma anche con la nostra organizzazione, oggi un unicum in Veneto, capace di accompagnare la ripresa aziendale anche nella componente della salute – spiega Papes, – Oggi la prevenzione e la salute sono diventati temi centrali, ai quali l’agenda economica ha dovuto dare un ruolo di preminenza. Perché diventi un salto qualitativo a miglioramento delle nostre vite, da obbligato deve diventare culturale. Per questo affianchiamo all’opportunità agevolata di accesso alle prestazioni, in un’ottica di welfare diffuso e accessibile, anche un piano di incontri, che stimola la partecipazione attraverso la divulgazione e la conoscenza. Sarà l’Anap a farsi promotore dell’iniziativa che rimane aperta però a tutti gli iscritti”.

Il ciclo di incontri dedicati alla prevenzione, che nella sua prima edizione si terrà a partire dalla primavera 2022, prende il nome di “progetto longevity”. Lo scopo è quello di far prendere consapevolezza che per vivere a lungo e in salute anche dopo il giro di boa dei 50 è fondamentale lo stile di vita. Gli incontri che si svolgeranno a Padova e provincia, nella modalità in presenza, si incentreranno pertanto sui temi di particolare attenzione alla cronicità: I controlli del cuore, tra attività fisica e sana alimentazione; il mal di schiena, come prevenirlo, come gestire il dolore; Vista e udito, i benefici della diagnosi precoce.

Uno staff che fa riferimento all’Ufficio Convenzioni del Gruppo Centro di medicina accompagna e segue l’accordo per dare supporto alla Confartigianato Padova.

(Confartigianato Imprese Padova)