Agli adolescenti padovani piacciono le piccole imprese

Buone notizie per il settore artigiano: i giovani e i loro genitori guardano con interesse alle piccole imprese e addirittura al 70% dei ragazzi interesserebbe, in futuro, avviare un’impresa in proprio.

E’ quanto emerge da un’indagine commissionata da Confartigianato Imprese Padova ad Adecco, agenzia di selezione del personale, nell’ambito del progetto “Orientarti”, un’iniziativa voluta dal Sistema di categoria Officine Meccaniche, che ha l’obiettivo di promuovere le imprese artigiane, rafforzare le relazioni con il mondo scolastico e aumentare l’attrattività del settore.

“Abbiamo voluto dare il via a questo progetto con un’indagine che ci ha permesso di mappare la situazione – spiega Federico Boin, Presidente provinciale e nazionale del comparto Meccanica -. Ciò che è emerso è davvero interessante: tra le caratteristiche che giovani e genitori ritengono importanti, l’elevato numero di dipendenti è all’ultimo posto. Sono ritenuti più importanti un ambiente di lavoro curato e la capacità dell’azienda di fare formazione. Quando abbiamo chiesto, inoltre, quali caratteristiche vedono prevalenti per le imprese artigiane, una percentuale significativa ha parlato, infatti, di un’azienda nella quale si può imparare molto, dinamica, flessibile e innovativa”.

Un dato rilevante arriva anche dai genitori. E’ stata chiesta loro l’eventuale reazione davanti alla scelta del figlio di lavorare per un’impresa artigiana: Il 71% approverebbe questa decisione.

L’analisi è stata condotta tra 528 studenti, con un’età compresa prevalentemente tra i 13 e i 18 anni e 276 famiglie di adolescenti.

“Si è spesso pensato, in passato, alla grande industria come un luogo più remunerativo, ma non è così – spiega Boin – nell’impresa artigiana si guadagna altrettanto, ma il compenso è calcolato diversamente. Noi garantiamo incentivi legati alla produttività, anche attraverso il welfare aziendale e abbiamo enti bilaterali storicamente forti come Ebav e Sani.in.Veneto che anche nella fase di pandemia hanno dimostrato di saper essere indispensabili per lavoratori ed imprese del comparto artigiano. Credo che l’emergenza sanitaria abbia fatto da spartiacque nella visione della piccola impresa, perché i lavoratori hanno avuto modo di misurarne, nella fase più difficile dell’emergenza, i vantaggi: noi titolari siamo stati disponibili a fare sacrifici pur di tutelare dipendenti che abbiamo formato negli anni. Per noi i collaboratori non sono numeri di matricola, sono persone che lavorano ogni giorno al nostro fianco. Quando si lavora in aziende di piccole dimensioni, ci si conosce tutti, è ovvio che prevalga una logica meritocratica premiante”.

Ed è proprio questa logica che piace a teenager e genitori: tra i valori ritenuti ideali da quanti hanno risposto all’indagine ci sono meritocrazia, trasparenza, equità, onestà, correttezza, integrità, ma anche lo spirito di squadra, la formazione e l’innovazione continua.

Da notare, inoltre, un altro elemento che le famiglie e i ragazzi ritengono prioritario: l’equilibrio negli orari di lavoro e vita privata, uno dei grandi temi che stanno diventando centrali per chi si occupa di lavoro.

Cosa chiedono le imprese artigiane ai ragazzi? “Abbiamo bisogno di persone motivate, capaci di risolvere problemi, orientate al risultato, in grado di lavorare in squadra e, naturalmente, creative – spiega il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Roberto Boschetto -, la creatività è la caratteristica fondamentale per ogni artigiano. Davanti a un problema serve la capacità di trovare una soluzione corretta, a volte unica. E questa credo sia la più rilevante differenza tra una grande impresa e una piccola impresa artigiana. Da noi si può esprimere le proprie peculiari caratteristiche, mettendosi in gioco con sistemi di graduale responsabilizzazione”.

Le aziende artigiane hanno molto da offrire ai giovani:

“Credo che la caratteristica più rilevante sia la capacità di affiancamento dei ragazzi nel loro percorso di formazione e di crescita – precisa il Segretario generale di Confartigianato Imprese Padova Tiziana Pettenuzzo -. Le imprese artigiane sono fucine di talenti e questo è stato ampiamente riconosciuto anche dalla Regione Veneto che ha ideato il titolo di Maestro Artigiano. Ma nell’azienda artigiana, contrariamente alla grande azienda, è certamente forte il coinvolgimento negli obiettivi e valori aziendali”.

(Confartigianato Imprese Padova)