La Regione del Veneto ha approvato il Bando per l’erogazione di Borse di Studio per l’Anno Scolastico 2021/2022 da destinare agli studenti, residenti in Veneto, che frequentano le Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie.

La Borsa di studio può essere concessa per le spese di acquisto dei libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai servizi di natura culturale per l’Anno Scolastico 2021/2022.

