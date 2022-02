Dal 23 al 25 marzo 2018 nel cuore di Padova si terrà la seconda edizione di Be Comics, il festival internazionale del NordEst dedicato a comics, games e cultura pop organizzato dal Comune di Padova su progetto culturale di Arcadia Arte e la direzione artistica di Matteo Stefanelli.

Tre i poli principali in cui verranno convogliate le proposte tutte accessibili con un unico biglietto:

CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO

Comics e Manga

Anche per il 2018 il Centro Culturale Altinate San Gaetano sarà il cuore degli eventi e le iniziative dedicate agli appassionati della Nona Arte. Non solo un ricco programma culturale, che quest’anno offrirà un ampliamento degli spazi incontri e workshop e che darà ampia visibilità agli autori e alle novità editoriali, ma anche live di musica e disegno e un’area dedicata agli ospiti, che si alterneranno per offrire al pubblico la possibilità di vedere dal vivo la nascita di una tavola, con dediche e speciali signing session di Milo Manara, Manuele Fior, Gabriel Walta, Alessandro Bilotta, Sio, Ratigher, Sergio Gerasi, Federico Bertolucci, Werther dell’Edera e tanti altri.

FIERA DI PADOVA-Padiglione 7

Games/Videogames/Japan/Cosplay

Games

Si svolgeranno tornei, simulazioni e prove “sul campo” di decine di giochi da tavolo, di strategia, avventura, gestione risorse, cooperazione, ruolo, carte.

Videogames

È questa la principale novità della seconda edizione di Be Comics!, un’area completamente dedicata ai videogames in cui sarà possibile mettere alla prova le proprie capacità di giocatori (e spettatori). Ben 10.000 mq in cui saranno allestite decine di postazioni per testare le novità in campo gaming, guardando anche alle realtà emergenti del settore e alle loro innovative proposte e assistere a entusiasmanti tornei. ll palco – principale area di attrazione, appositamente allestita per la manifestazione – sarà inoltre il cuore delle esibizioni di numerosi e vivaci tra i principali YouTuber italiani.

Japan

Anche quest’anno il Giappone sarà uno dei temi importanti del Festival. Non solo manga e anime, ma anche uno sguardo alla cultura e alle curiosità che rendono questo Paese uno dei più amati dai visitatori del Festival, eventi dedicati alla lingua giapponese, approfondimenti sul cibo, aree food tematiche..

Cosplay

Chi ama riprodurre fedelmente i personaggi dei propri manga e fumetti preferiti troverà anche in questa edizione eventi e spazi dedicati alla passione Cosplay: sarà uno degli spazi più attrattivi e innovativi della Fiera di Padova a ospitare il Palco che alla domenica pomeriggio sarà al centro della gara tra i cosplayer di tutta Italia.

ORTO BOTANICO

Interamente riservato al mondo dei bambini, l’area junior con laboratori e area ludica.

In programma anche dal 10 marzo fino alla fine del festival, ben dieci MOSTRE tra fumetto, animazione, fotografia: tavole e materiali originali, approfondimenti tematici, grandi autori e protagonisti dell’immaginario italiano e internazionale, da Milo Manara a Manuele Fior (entrambi presenti nei giorni del festival per incontri con il pubblico) fino alle produzioni più innovative di Marvel e Sergio Bonelli Editore.

