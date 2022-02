Covid Italia, 93.157 contagi e 375 morti: bollettino 5 febbraio

(Adnkronos) – Sono 93.157 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 375 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 846.480 tamponi con un tasso di positività all’11%. In calo i ricoveri a quota 18.615, 385 in meno da ieri, e le terapie intensive a 1.411, 29 in meno da ieri.

Dall’inizio dell’emergenza sono 11.542.793 i contagiati dal covid-19 mentre salgono a 148.542 le vittime. I guariti salgono a 9.265.708, 182.618 nelle ultime 24 ore. Ad oggi sono 2.128.543 i positivi in Italia, 89.801 in meno di ieri.



LOMBARDIA – Sono 11.136 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 in Lombardia, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 76 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 129.067 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività all’8,63%. Calano i ricoveri in area medica: sono 2.656, 158 in meno da ieri, così come i ricoveri in terapia intensiva pari a 214, 2 in meno da ieri.

Sono 3.200 i nuovi positivi al Covid, registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Brescia si registrano 1.539 casi, a Varese 997, a Monza 851, a Bergamo 1.112, a Como 685, a Pavia 658, a Mantova 640, a Cremona 436, a Lecco 282, a Lodi 225 e a Sondrio 151.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 2.829 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 5 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. Nel dettaglio, su 9.826 tamponi molecolari sono stati rilevati 970 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,87%. Sono inoltre 17.099 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.859 casi (10,87%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 39 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 470, come ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

SICILIA – Sono 7.405 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 in Sicilia, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 78 morti, ma solo 5 si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti. Le vittime nella Regione sono state 8.780 dall’inizio dell’emergenza pandemica.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 47.091 tamponi, tra molecolari e antigenici. Gli attuali positivi salgono così a 265.146 nell’isola. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.414, mentre si trovano in terapia intensiva 128 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.647 a Palermo, 1.204 a Catania, 1.420 a Messina, 676 a Ragusa, 447 a Trapani, 752 a Siracusa, 555 a Caltanissetta, 579 ad Agrigento e 170 a Enna.

CAMPANIA – Sono 8.702 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 in Campania, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 18 morti, di cui 2 avvenuti in precedenza ma registrati oggi.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 68.845 test. In Campania sono 77 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.339 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

VENETO – Sono 10.012 i nuovi contagi covid oggi 5 febbraio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 37 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.213.740, quello dei decessi a 13.347. Gli attualmente positivi sono 182.117, 10.058 in meno rispetto al giorno precedente. Negli ospedali scende l’occupazione dei letti sia in area medica (1.703, -57) che in terapia intensiva (156, quindi -2).

PUGLIA – Sono 6.269 i nuovi contagi covid oggi 5 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 54.279 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.788; Bat: 575; Brindisi: 542; Foggia: 924; Lecce: 1.582; Taranto: 788; Residenti fuori regione: 51; Provincia in definizione: 19. Sono 108.012 le persone attualmente positive, 753 le ricoverate in area non critica e 66 in terapia intensiva.. Dati complessivi: 638.002 casi totali; 7.978.647 tamponi eseguiti, 522.676 persone guarite e 7.314 decessi.

LAZIO – Sono 9.161 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 23 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 30.121 tamponi molecolari e 68.278 antigenici con un tasso di positività al 9,3%.

Sono 2.061 i ricoverati, 16 in meno da ieri, 195 le terapie intensive, una in meno nelle ultime 24 ore, e 9.042 i guariti da ieri. I casi a Roma città sono a quota 4.294. In Regione, dice l’assessore alla Sanità D’Amato, “assistiamo a un deciso calo del numero dei casi positivi e si torna sotto quota 10mila”. D’Amato ammonisce: “Chi non è vaccinato rischia la vita”.

EMILIA ROMAGNA – Sono 8.274 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 37 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 51.948, di cui 34.254 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 15,9%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 146, 3 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.410, 20 in meno rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.638 nuovi casi, seguita da Modena a 1.323, Reggio Emilia a 879, Parma a 817 e Rimini a 813. In isolamento a casa 175.299 persone. Da inizio pandemia sono morte 15.288 in Emilia Romagna.

ABRUZZO – Sono 2.235 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 in Abruzzo, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti, di cui uno dei giorni scorsi registrato solo oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.885 tamponi molecolari e 16.815 test antigenici.

Da ieri ci sono stati 2.149 guariti. I ricoverati in area medica sono 487, 2 in meno da ieri, e 34 in terapia intensiva, 2 in più nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare 118.186 persone.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 520, Chieti a 646, Pescara a 500 e Teramo a 483.

CALABRIA – Sono 1.268 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 in Calabria, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.952 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri i guariti sono stati 1.813. In calo i ricoveri per un totale di 378, 10 in meno da ieri, e, infine, crescono le terapie intensive occupate pari a 23, una in più da ieri. Da inizio pandemia ci sono stati 1.933 decessi nella Regione.

BASILICATA – Sono 1.062 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 in Basilicata, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto, residente a Maratea. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.016 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono state registrate 888 guarigioni.

I ricoverati per Covid-19 sono 92, 3 in meno da ieri, di cui 3, uno in meno nelle ultime 24 ore, in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.700.

TOSCANA – Sono 6.648 i nuovi contagi covid oggi 5 febbraio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 30 morti. I nuovi casi, 3.086 confermati con tampone molecolare e 3.562 da test rapido antigenico, portano il totale a 778.533 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus: sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 646.868 (83,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.723 tamponi molecolari e 40.475 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,8% è risultato positivo. Sono invece 9.688 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 68,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 123.255, -6,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.391 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 91 in terapia intensiva (5 in meno). Si registrano 30 nuovi decessi: 11 uomini e 19 donne con un’età media di 86,4 anni (8 a Firenze, 2 a Prato, 3 a Pistoia, 4 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 4 a Livorno, 1 a Arezzo, 4 a Siena).

MARCHE – Sono 2.484 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 nelle Marche secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 4. Da lunedì la Regione entrerà in zona arancione. Da ieri i guariti sono stati 2.312. I positivi al momento nella Regione sono 25.371.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Ancona a 714, Macerata a 521, Pesaro e Urbino a 413, Ascoli Piceno a 400 e Fermo a 329.

LIGURIA – Sono 2.478 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 in Liguria, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 22.712 tamponi di cui 4.206 molecolari e 18.506 test antigenici rapidi. Al momento in Liguria ci sono 41.392 positivi. I ricoverati sono 722 di cui 31 in terapia intensiva, dati stabili rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 1.316, Savona a 531, Imperia a 353 e La Spezia a 259.

PIEMONTE – Sono 5.484 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 20 morti.

Tasso di positività al 7,4% sui 74.234 tamponi eseguiti, di cui 65.091 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 104, 6 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.943, 40 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 102.254. Da inizio pandemia ci sono state 12.716 vittime nella Regione. Al momento in Piemonte ci sono 104.301 positivi. Da ieri sono guarite 11.447 persone.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Torino a 3.389, Cuneo 613, Alessandria a 477 e Novara a 377.

(Adnkronos – Salute)