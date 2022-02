Comunicato stampa: ridotti ulteriormente nel 2021 i tempi di pagamento ai fornitori del Comune di Padova e nessuna fattura scaduta in sospeso

Nell’anno 2021 il Comune di Padova ha migliorato ulteriormente i tempi di pagamento ai propri fornitori.

Rispettare i tempi di pagamento alle aziende che lavorano per il Comune è stato uno degli impegni che l’Amministrazione aveva assunto durante il suo mandato, impegno che i dati statistici dimostrano che abbiamo ampiamente rispettato. La tabella di seguito esposta lo dimostra con dati oggettivi.

Si è partiti con tempi di pagamento che superavano i 30 giorni previsti per legge di circa 14 giorni e si è arrivati a pagare mediamente in 22 giorni (come risulta dalla Piattaforma del Ministero allegata in tabella – ultima colonna a destra) con nessuna fattura scaduta e non pagata alla data del 31 dicembre (nel 2017 erano € 4.873.697,05 con 411 imprese creditrici).

Per raggiungere questo risultato è stato razionalizzato tutto il processo di liquidazione delle fatture facendo collaborare di più gli uffici tra di loro.

I risultati del 2020 erano già ampiamente positivi, ma la sfida era quella di migliorare ulteriormente, sfida vinta abbassando di un ulteriore giorno i tempi medi di pagamento e azzerando il debito residuo al 31 dicembre.

Il sindaco Sergio Giordani sottolinea: “Un Comune deve essere sempre puntuale e virtuoso nei pagamenti ai fornitori privati in ogni settore. E’ segno di rispetto verso il lavoro altrui, è segno di efficienza e contribuisce a sostenere l’economia. Molte imprese soffrono per inaccettabili dilazioni dei pagamenti del pubblico, sono fiero di migliorare ogni anno i tempi di pagamento, merito dei nostri collaboratori qui in Comune e merito di una cultura attenta al mondo delle imprese, degli artigiani e dei lavoratori autonomi“.

La tabella del Ministero

Comune di Padova – Tabella pagamenti Anno tempio medio ponderato di ritardo in giorni debito residuo scaduto al 31/12 in euro imprese creditrici tempo medio ponderato di pagamento (giorni) 2017 13,46 4.873.697,05 411 43/44 2018 6,67 286.620,53 35 36/37 2019 -9,44 6.805,12 14 26 2020 -12,93 1.240,00 1 23 2021 -15 0 0 22 N.B. Il valore con il segno meno indica la virtuosità dell’ente nel rispettare i tempi di pagamento.

