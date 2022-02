Covid, 133.142 nuovi casi e 427 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Crescono i positivi al Covid in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi contagiati sono 133.142, contro i 57.715 registrati ieri, ma con 1.246.987 tamponi processati che portano il tasso di positività al 10,67%. Significativo aumento dei decessi, 427 contro i 349 resi noti nella giornata di ieri. I guariti sono 248.971 mentre per gli attualmente positivi si registra una flessione di 116.092 unità, portando il complessivo a 2.476.514. Sul fronte ospedaliero, si evidenzia un calo dei ricoveri nei reparti ordinari, dai 19.913 segnati ieri ai 19.837 di oggi; trend in calo pure nelle terapie intensive, con la presenza di 1.549 degenti (-35) e con 107 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.455.092 persone. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia è prima per numero di nuovi contagiati, 19.389, seguita da Veneto (16.045) e Campania (13.857).

(ITALPRESS).

