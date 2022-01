Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 31 gennaio

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 31 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da Coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto su campagna vaccinale e il booster alla vigilia dall’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli over 50 e delle nuove regole sul Green pass.

Ecco i dati di oggi, regione per regione:

Sono 2.638 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 31 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 17 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 27.689 tamponi.

I nuovi contagi per provincia – Provincia di Bari: 824; Provincia di Bat: 233; Provincia di Brindisi: 311; Provincia di Foggia: 382; Provincia di Lecce: 594; Provincia di Taranto: 265; Residenti fuori regione: 21; Provincia in definizione: 8.

Le persone attualmente positive sono 137.035. In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area non critica sono 728. In terapia intensiva, invece, 59 malati.

Sono 4.877 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. Registrati inoltre altri 23 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è di 1.151.107, quello delle vittime sale a 13.169. Gli attualmente positivi nella Regione sono 247.513.

Sono 4.109 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. Registrati inoltre altri 27 morti. 2.310 i casi confermati con tampone molecolare e 1.799 da test rapido antigenico), che portano il totale a 739.306 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,4% e raggiungono quota 578.258 (78,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 12.879 tamponi molecolari e 19.072 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,9% è risultato positivo. Sono invece 6.551 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 152.785, -2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.477 (51 in più rispetto a ieri), di cui 112 in terapia intensiva (1 in più).



(Adnkronos – Salute)