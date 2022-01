FONDO SOCIALE AFFITTI 2021

FONDO SOCIALE AFFITTI (Art. 11 della legge 431 del 1998) concernente la disciplina delle locazioni per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Approvati il BANDO E IL MODELLO DI DOMANDA (con Drs 455/2021 ).

Le domande devono essere presentate a partire dal 02/11/2021 ed entro il 30/11/2021

attraverso le seguenti modalità:

1. in modo autonomo dal Cittadino tramite Smartphone, tablet o PC accedendo al seguente indirizzo WEB:

https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html

2. esclusivamente per gravi motivi, giudicati tali dall’ufficio Servizi Sociali, in forma cartacea all’Ufficio protocollo del Comune oppure inviandone scansione unica in formato .pdf all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Per la modalità di comunicazione e inoltro delle motivazioni che saranno oggetto di valutazione dell’Ufficio, si veda il punto 8 del bando allegato

(Comune di Vigodarzere)