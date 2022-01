ViviLa Saccisica: eventi di febbraio

Un mondo da scoprire tra Padova e la Laguna di Venezia.

Tra Padova e Chioggia, nel punto in cui la terra si mescola con l’acqua, sorge un piccolo mondo in cui tradizioni, sapori e profumi si fondono e si moltiplicano. Una campagna generosa, che tra i campi di frumento custodisce vecchi casoni contadini, splendide ville venete e grandi corti benedettine. Grazie al progetto ViviLa Saccisica è possibile effettuare la visita gratuita dei luoghi, animati da spettacoli teatrali e musicali, letture animate e laboratori, esperienze Slow & Green (bike tour, camminate ed incontri yoga). I siti coinvolti di interesse culturale e naturalistico sono: Villa Roberti a Brugine, il Casone di Via Ramei, il Casone Rosso, la Torre Carrarese e il Museo Paradiso a Piove di Sacco, il Casone Azzurro ad Arzergrande, le Corti benedettine a Correzzola e Legnaro, il Casone delle Sacche e i Casoni della Fogolana (siti UNESCO) e l’Oasi di Cà di Mezzo a Codevigo, in Laguna.

Le attività proposte sono tutte gratuite.

Il progetto è realizzato e coordinato dall’Associazione ViviLa Villa Roberti, grazie al Bando della Regione Veneto DDR n. 33 del 30 luglio 2021 e DGR n. 13 del 12 gennaio 2021- Progetto ViviLa Saccisica.



Programma di febbraio

DOMENICA 6 FEBBRAIO

TEATRO FILARMONICO – PIOVE DI SACCO h. 17:00

CONCERTO – Miniature Musicali

Orchestra Giovanile della Saccisica

Un trio di flauti, un Duo chitarristico e un Duo di chitarra e tromba sono i giovani talenti del Conservatorio di Adria che si esibiranno per noi e che fanno parte dell’Orchestra Giovanile della Saccisica che opera da più di vent’anni nel territorio con l’obiettivo di portare la musica in Saccisica

OASI CA’ di MEZZO – CODEVIGO h. 10:00>16:00

GIORNATA MONDIALE DELLE ZONE UMIDE

a cura di Legambiente

Una giornata per scoprire l’Oasi Ca’ di mezzo e la sua funzione. Dalle 10:00 alle 16:00 sarà possibile visitare la mostra fotografica presso il centro visite. Alle 10:00 e alle 14:30 visite guidate all’area di fitodepurazione. Passeggiata di 4 km, adatta ai bambini ma non ai passeggini, durata 1,5h (solo su prenotazione)

DOMENICA 13 FEBBRAIO

CORTE BENEDETTINA – LEGNARO h. 16:00

LETTURA ANIMATA Once Upon a Time

Barabao Teatro

Un’altra magica avventura raccontata dalle voci dei Barabao Teatro. Spettacolo per famiglie e per chi non ha mai smesso di sognare…

CORTE BENEDETTINA – CORREZZOLA

h.10.00 VISITA GUIDATA

a cura dell’Associazione Corti Benedettine

h. 15.00 LETTURA ANIMATA

Piccolo Blu Piccolo Giallo

con Erika Vianello

Lettura dedicata ai più piccini, tra le suggestive sale della Corte

VILLA ROBERTI – BRUGINE

h.15.00 > 18.00 VISITA

il Salone degli Affreschi e il Parco della Villa

h. 15.00 LABORATORIO MUSICALE

Suona con i Balkan Bazar

a cura Balkan Bazar con Universi Musicali

Laboratorio per famiglie e adulti che amano stare al ritmo, o ci vogliono provare!

SU PRENOTAZIONE

TORRE CARRARESE –

PIOVE DI SACCO

h. 10.00 – 11.00 – 16.00 – 17.00

VISITE GUIDATE

a cura del CTG Saccisica

SABATO 19 FEBBRAIO

OASI CA’DI MEZZO – CODEVIGO

h. 9.30 CAMMINATA

Terre di Bonifica

A cura di Legambiente

Dal Centro visite Oasi Ca’ di mezzo verso l’Idrovora di San Silvestro

– durata 2,5 h. ore 12:00 rientro con aperitivo.

SOLO SU PRENOTAZIONE

DOMENICA 20 FEBBRAIO

VILLA ROBERTI – BRUGINE

h.15.00 > 18.00 VISITA

il Salone degli Affreschi

h. 15.00 LABORATORIO di acquerello

Dipingi la tua maschera

A cura di Biblioteca Campagnolese

Un laboratorio per creare insieme le nostre maschere di Carnevale

CASONE AZZURRO – ARZERGRANDE

h. 15.00 > 17.30 LABORATORIO musicale

Drum Cicle

a cura di Ritmolandia

Laboratorio per famiglie e per tutti quelli che vogliano cimentarsi con la musica.

Su prenotazione

MUSEO PARADISO –

PIOVE DI SACCO

h. 16.00 e 17.00 VISITE GUIDATE

a cura dell’Associazione Guariento

Fortemente voluto dalla parrocchia e dall’unità pastorale di Piove di Sacco, il progetto del Museo Paradiso è stato curato dal museo Diocesano di Padova.

Il singolare nome del museo trae origine dal modo in cui era chiamata un tempo l’area cimiteriale a ridosso del Duomo, il “paradiso”

INFO e PRENOTAZIONI:

Le attività sono gratuite e coordinate dall’associazione ViviLa Villa Roberti

APS VIVILA VILLA ROBERTI

T. 3925226296 E. [email protected]

IAT SACCISICA

T. 049 9709316 E. [email protected]

In collaborazione con: CTG Saccisica, Legambiente circolo Saccisica, Associazione Caligà, Barabao Teatro, Orchestra Giovanile della Saccisica, Ride to Breathe, Associazione Corte dei Miracoli, Hotel La Corte, La Masseria di Polverara, Gruppo del Cason, Associazione Guariento, Cooperativa Villa Roberti, VagoMato, Consorzio di Bonifica Bacchiglione, Associazione Spiritus Mundi e Museo Diocesano di Padova.

Si ringraziano i Comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco , IPA Saccisica e la Provincia di Padova.

(Provincia di Padova)