Ospite l’agriturismo Il Selgaro per uno showcooking.

28 Gennaio 2022 – Quando si parla di carico di vitamina C comunemente viene da pensare alle arance, ai limoni, ai kiwi, ma anche gli ortaggi possono esserne una fonte altrettanto eccellente, se consumati crudi o in seguito ad una cottura molto breve. Fonti di vitamina C sono tutti gli ortaggi appartenenti alla famiglia delle brassicacee, come ad esempio il cavolo nero (120 mg), i broccoli (93 mg), i cavolini di bruxelles (85 mg). Nei broccoli, la vitamina C è uniformemente distribuita sia nelle infiorescenze che nel gambo e nelle foglie.

Si tratta degli ortaggi protagonisti in questa stagione dei banchi dei produttori di Campagna Amica. Ecco che per affrontare “i giorni della merla” il periodo più freddo dell’anno, definito così da una credenza popolare, al mercato agricolo coperto di campagna amica a Mestre, in via Palamidese 3/5, domani sabato 29 gennaio sarà possibile fare il carico di salute con la spesa a kmzero accompagnata da alcuni spunti e suggerimenti che arrivano da Marco Trevisan titolare dell’Agriturismo di Terranostra Venezia “Il Selgaro” che sarà ospite al Mercato coperto durante la mattinata per uno showcooking. Del resto in cucina possiamo davvero sbizzarrirci nella scelta degli ingredienti potendo contare sul grande patrimonio enogastronomico che è alla base della dieta mediterranea. Interessante sapere che è in corso una svolta salutista, la pandemia infatti sta spingendo la domanda dei prodotti alleati del benessere, facendo registrare una crescita del 16,5% del fatturato alimentare Made in Italy all’estero con un record storico per un valore vicino ai 52 miliardi per l’intero 2021, il massimo di sempre.

The post GIORNI DELLA MERLA: CARICA DI VITAMINA C AL MERCATO AGRICOLO COPERTO DI CAMPAGNA AMICA DI MESTRE appeared first on Veneto Coldiretti.

(Coldiretti Padova)