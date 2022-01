Este: Appuntamento con “Nane Oca” di Giuliano Scabia con il Gruppo di Lettura di Este

Home Notizie Appuntamento con “Nane Oca” di Giuliano Scabia con il Gruppo di Lettura di Este

Prossimo incontro: mercoledì 23 febbraio 2022, ore 21.00 a Villa Dolfin Boldù – Partecipazione libera, su prenotazione.

Proposta del mese: “Nane Oca” (1992) di Giuliano Scabia



“Molte storie una volta uscivano furiose dai chicchiricchì dei galli o da muggiti delle mucche stallate – ed è per questo che certi narratori da me incontrati camminando negli antichi boschi come la Pavante Foresta ne sapevano così tante, imparate dai gufi e dalle poiane, civette, bruchi, daini, tassi, merli, galline, cervi e quante altre bestie. Bisogna mettersi qualche volta distesi immobili con un orecchio all’aria e uno appoggiato alla terra per sentire bene gli inizi e afferrare i fili dei racconti. Nane Oca è una storia di cui ho preso i fili guardando l’acqua del Fosso Scavo limpidocorrente, stando fermo ascoltante in qualche bar e osteria in Pava e ai Ronchi Palù, passando in bicicletta per via Melette sotto i ligustri, fermandomi in piazza dei Frutti davanti agli abbaini lucenti quando le amiche fate e l’Uomo Selvatico vengono a vedere come sta la notte. So adesso, dopo tanto camminare e ascoltare, che tutti i personaggi e non solo Giovanni (Oca) sono alla ricerca del momòn – e so che alcuni (compreso tu, lettore) alla fine lo trovano. Ma a chi comincia la storia e preso dal suo tremito arriva fino in fondo chiedo per gentilezza di non rivelare i tre segreti di Nana Oca: chi è l’assassino di Bianca Biron, qual è la lingua del Magico Mondo, cos’è il vero momòn”.

Giuliano Scabia (Padova 1935-Firenze 2021) poeta, scrittore, narratore e sperimentatore totale di teatro, è stato uno dei fondatori del DAMS di Bologna (1971), su proposta di Umberto Eco. Ha presentato numerose volte i suoi libri a Este, con attenzione particolare per i luoghi dei Colli Euganei.

Cos’è un Gruppo di LetturaGdL? E’ la condivisione di un libro (e poi di altri, via via), con approfondimento partecipato dei temi e delle emozioni. Non è “lettura di gruppo” (comunque in parte possibile): è uno strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo.scritture del mondo.

Si tratta di un gruppo informale e libero: nella scelta delle pubblicazioni e nell’organizzazione materiale, che “abita” la Biblioteca Civica di Este. Se ti va, partecipa al GdL della nostra Biblioteca!

Per info e prenotazioni: Biblioteca Civica – Via A.Zanchi 17 – 35042 ESTE

tel. 0429 619044 e-mail: [email protected]

Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00 e 15.00-19.00; martedì e giovedì 15.00-19.00; sabato 8.30-12.00

Precedenti proposte:

2022: “Le otto montagne” di Paolo Cognetti (2016)

2021: “Il viaggio di Elisabet” di Jostein Gaarder (1992); “Le voci di Marrakech” di Elias Canetti (1967); “I ragazzi della Nickel” di Colson Whitehead (2019); incontro con la scrittura di Mario Rigoni Stern, nel centenario della nascita (per “Il Veneto legge” 2021); A CIASCUNO IL SUO di Leonardo Sciascia (1966); L’EDUCAZIONE di Tara Westover (2018); GITA AL FARO di Virginia Woolf (1927); SE L’ACQUA RIDE di Paolo Malaguti (2020); IL VOLO DI GERIONE. VIAGGIO NEI LUOGHI DEL MALANIMO DI DANTE VERSO PADOVA di Giovanni Ponchio (2019); IL RICHIAMO DELLA FORESTA di Jack London (1904); LE NOSTRE ANIME DI NOTTE di Kent Haruf (2015)

2020: LACCI di Domenico Starnone (2014); I FIORI BLU di Raymond Queneau; IL BUIO OLTRE LA SIEPE di Harper Lee; IL PIU’ GRANDE UOMO SCIMMIA DEL PLEISTOCENE di Roy Lewis; A NOME TUO di Mauro Covacich; IL PROFUMO di Patrick Süskind; LA VITA DAVANTI A SÉ di Romain Gary

2019: MEMORIE DI UNA RAGAZZA PERBENE di Simone De Beauvoir; PNIN di Vladimir Nabokov; “M’illumino… di poesia”, serata in versi; Excursus sull’opera di Giovanni Comisso nel 50° della scomparsa per “Il Veneto legge”; IL FIUME SONO IO di Alessandro Tasinato; LA LETTRICE SCOMPARSA di Fabio Stassi; RESTO QUI di Marco Balzano; DAI TUOI OCCHI SOLAMENTE di Francesca Diotallevi; STONER di John Williams; LA DONNA CHE UCCISE IL PRINCIPE di Francesco Selmin; MORIRE IN PRIMAVERA di Ralf Rothmann; SHOSHA di Isaac B. Singer

2018: LA SONATA A KREUTZER di Lev N. Tolstoj; ROSA CANDIDA di Audur Ava Olafsdòttir; LA CASA DELLE BELLE ADDORMENTATE di Yasunari Kawabata; UOMINI NUDI di Alicia Giménez-Bartlett; IL GIUDICE E IL SUO BOIA e LA PANNE di Friedrich Dürrenmatt; L’ESTATA TORBIDA di Carlo Lucarelli; ULISSE DA BAGDAD di Eric-Emmanuel Schmitt; L’ARMINUTA di Donatella Di Pietrantonio; IL MARE NON BAGNA NAPOLI di Anna Maria Ortese; IL DISAGIO DELLA CIVILTA’ di Sigmund Freud; LA STORIA DI MR. POLLY di Herbert G. Wells (2017, avvio del GdL)

E prosegue anche l’attività del Gruppo di Lettura Ragazzi! Prossimo incontro il 3 febbraio 2022…



Gruppo di Lett. Este 23 feb 2022 NANE OCA

Allegato formato JPG

Scarica

Condividi su:

(Comune di Este)