PNRR – Nuovo Bando del Ministero della transizione ecologica

Sono stati stanziati 150 milioni di euro (riservati alle regioni del Nord Italia) destinati alle PMI, sia in forma autonoma che in forma aggregata (es. reti di imprese, consorzio, accordo di partenariato, ecc.), per la realizzazione di progetti “faro” volti all’ammodernamento (anche con ampliamento) di impianti esistenti o alla realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, “Plastic Hubs”), compresi i rifiuti di plastica in mare.

Le proposte devono promuovere l’utilizzo di tecnologie e di processi ad alto contenuto innovativo. Sono favoriti i progetti che favoriscono una maggiore resilienza e indipendenze del sistema produttivo nazionale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, incremento occupazionale e impatto ambientale.

Le proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso (es. eco-distretti) finalizzato al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla Misura, mediante, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) investimenti in impianti specializzati nei seguenti processi industriali: pirolisi, depolimerizzazione termica, depolimerizzazione chimica – solvolisi, depolimerizzazione enzimatica, dissoluzione, gassificazione;

b) creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il riutilizzo dei sottoprodotti derivati dal riciclo della plastica anche per beni ad alto valore aggiunto.

c) altre tipologie di interventi e/o investimenti

Gli investimenti devono andare al di là dello «stato dell’arte» e devono essere riferiti al riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese.

La presentazione della domanda dovrà essere effettuata entro il 18 febbraio 2022.

(Confartigianato Imprese Padova)