Covid, 167.206 nuovi casi e 426 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Calano i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi, secondo i dati riferiti dal ministero della Salute, sono 167.206, in flessione rispetto ai 186.740 resi noti nel report del 25 gennaio, con 1.097.287 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività in risalita al 15,23%. Quasi stabili i decessi a 426 (-2).

I guariti sono 139.421, mentre il numero degli attualmente positivi torna a crescere di 27.319 unità per un totale di 2.716.581. Sul fronte dei ricoveri, nei reparti ordinari si trovano 20.001 degenti (-26), altrettanto in calo le terapie intensive che oggi flettono a 1.665 (-29) con 123 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.694.915 persone. La Lombardia è la prima regione per numero di nuovi positivi (27.808), a seguire Veneto (19.820) ed Emilia Romagna (19.028).

(ITALPRESS).

